Fotografi din întreaga lume sunt invitați să surprindă Ortodoxia din Cehia și Slovacia

Fotografi din întreaga lume sunt invitați să surprindă Ortodoxia în cadrul Concursului internațional „Culorile Ortdoxiei. Cehia și Slovacia”.

Competiția se desfășoară în perioada 15 august – 30 noiembrie, iar participarea este gratuită atât pentru fotografii profesioniști, cât și pentru cei amatori. Fiecare participant poate înscrie cel mult șase imagini la fiecare dintre cele patru categorii: Locuri, Oameni, Reportaj și Detalii.

Imaginile trebuie să prezinte lăcașuri de cult și aspecte ale vieții Bisericii Ortodoxe a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei. Imaginile pot surprinde biserici și mănăstiri, clerici și mireni, pelerinaje și sărbători, precum și icoane, fresce, mozaicuri, cruci sau alte elemente de artă bisericească.

Lucrările trebuie trimise la adresa [email protected], împreună cu formularul de participare. Organizatorii solicită imagini în format JPG, PNG sau TIFF, cu o dimensiune de minimum 3.000 de pixeli pe lățime sau înălțime.

Juriul concursului

Juriul internațional este compus din Jarosław Charkiewicz și Aleksander Wasyluk din Polonia, rhid. Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, Ludmila Juzová din Cehia și Lucia Fedorcová din Slovacia.

Cele mai bune imagini vor fi publicate în albumul „Colours of Orthodoxy. Czech Lands and Slovakia”, care va avea aproximativ 172-190 de pagini color. Textele vor fi publicate în cinci limbi: engleză, cehă, slovacă, poloneză și rusă. Autorii ale căror fotografii vor fi selectate pentru album vor primi câte un exemplar.

Proiectul va cuprinde și expoziții fotografice organizate în mai multe locuri, independent de apariția albumului. Prima expoziție este programată pentru luna mai 2027 în Polonia, iar planul prezentărilor în alte orașe urmează să fie stabilit în a doua parte a anului 2026.

Culorile Ortodoxiei

Proiectul „Culorile Ortodoxiei” se desfășoară de 15 ani, fiecare ediție fiind dedicată unei alte țări sau regiuni ortodoxe. Până în prezent au fost publicate 15 albume, iar expoziții din cadrul proiectului au fost prezentate în 16 țări.

Printre edițiile anterioare s-au numărat cele dedicate României, Greciei, Albaniei, Bulgariei, Ciprului, Finlandei, Georgiei, Poloniei, Rusiei, Serbiei și Țării Sfinte.

Inițiativa este dezvoltată împreună cu OrthPhoto, platformă internațională dedicată fotografiei ortodoxe, care reunește peste 100.000 de imagini din aproximativ 80 de țări, și cu Editura Bisericii Ortodoxe Poloneze.

Foto credit: OrthPhoto / Jarek Charkiewicz