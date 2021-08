Florin Cristescu spune povestea fotografiei cu care a convins juriul OrthPhoto: Marja de eroare nu prea există

Categoria Locuri a fost dominată de români la OrtPhoto Awards 2021, cu Premiul I obținut de Gheorghiță Epureanu (Iași) și Premiul al III-lea, de fotograful botoșănean Florin Cristescu. Doar Premiul al II-lea a mers în Polonia, la Tomasz Mościcki.

L-am rugat pe Florin Cristescu să ne spună povestea din spatele imaginii Răsărit de lună cu care a convins juriul OrthPhoto.

„Fotografia cu mănăstirea Zosin și luna, care a ieșit pe locul 3 la categoria Places, este un cadru pe care mi l-am imaginat și mi-am dorit să-l realizez încă de prin 2019, dar abia în primăvara acestui an, mai exact 9 martie, am reușit să îl planific atent și să am parte de condițiile necesare pentru realizarea lui”, a mărturisit autorul.

„Astfel, în jur de ora 5 dimineața, într-o beznă completă și lătrat de câini din toate direcțiile, îmi făceam curaj să traversez o mică pădure, cam sinistră, aflată vis-a-vis de mănăstire, pentru a ajunge în locul calculat pentru a realiza acest cadru”, își amintește Florin Cristescu.

„Marja de eroare nu prea există la acest tip de fotografie, câțiva pași la stânga sau dreapta îți micșorează considerabil șansele să surprinzi luna în primele secunde când răsare la orizont”.

„Bucuria și extazul au fost mari la vremea respectivă, mai ales că priveșți luna mărită printr-un obiectiv de 600 mm, cerul este perfect senin și dorința ți se îndeplinește”.

„Bucuria a fost la fel de mare și când am fost înștiințat că o fotografie de-a mea este nominalizată”, a continuat el, exprimându-și totodată părerea de rău că nu a putut onora invitația OrthPhoto de a fi prezent fizic la decernarea premiilor, la Bialystok.

„Această fotografie a fost foarte apreciată și cu siguranță amintirea ei va rămâne vie mereu”, consideră autorul.

Florin Cristescu se știe cu o cameră la gât de când era copil mic. „Însă totul a fost mai mult o joacă în care cream simple amintiri pentru mine însumi sau pentru prieteni”.

A început să ia totul mai în serios odată cu achiziția primului DSLR, în 2014, dar destul de timid, spune el, în primii doi-trei ani.

„De-a lungul timpului am experimentat aproape toate genurile fotografice, însă cea dintâi dragoste rămâne și cea mai mare și anume fotografia de natură/peisaj, deși adesea cochetez foarte serios și cu fotografia de portret”.

„Stilul meu de viață se conturează în jurul fotografiei”, mărturisește Florin Cristescu. Motto-ul său este Photography isn’t a hobby or a passion, but a life style! (Fotografia nu este un hobby sau o pasiune, ci un stil de viață!).

Patru români au fost premiați la Concursul internațional OrthPhoto Awards. Vezi fotografiile câștigătoare.

Foto credit: Florin Cristescu / OrthPhoto