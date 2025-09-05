Festivalul George Enescu: Un recital baroc surprinde patru tablouri sonore la Muzeul Național de Artă

Muzeul Național de Artă al României va găzdui, vineri, de la ora 19:00, un recital baroc susținut de clavecinista Raluca Enea. În eleganta Sufragerie Regală, evenimentul „Naturalia” va aduce publicului lucrări de Jean-Philippe Rameau, François Couperin și Jean-Baptiste Antoine Forqueray, ca parte a Festivalului Internațional George Enescu.

Evenimentul este un recital solistic tematic, construit în jurul naturii și sunetelor, explorate prin muzica Barocului francez târziu. Sub forma a patru tablouri sonore – Preambulum, Flora, Oves și Natura – recitalul oferă o călătorie rafinată în sensibilitatea și rafinamentul muzicii baroce.

Conexiunea dintre muzică și natură

O sursă majoră de inspirație pentru acest proiect este lucrarea științifică monumentală „Musurgia Universalis” (1650) a savantului Athanasius Kircher, care explorează conexiunile dintre muzică, armonie, matematică, anatomie, acustică și sunetele naturii – teme regăsite și în creațiile muzicale ale epocii.

Raluca Enea, una dintre cele mai respectate claveciniste ale generației sale, este cunoscută atât pentru activitatea concertistică internațională și pentru eforturile de promovare a muzicii vechi în România.

Doctor în muzică, director artistic al Festivalului de Muzică Veche București și fondatoare a ansamblului SEMPRE, Raluca Enea continuă să aducă publicului proiecte originale și educative.

„Naturalia” este un eveniment conex Festivalului Internațional George Enescu, organizat de Asociația Antiqva în parteneriat cu Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, Muzeul Național de Artă al României și Fundația Calea Victoriei, cu susținerea AQUA Carpatica și Domeniile Sâmburești.

Foto credit: Naturalia