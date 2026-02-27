Peste 30 de familii afectate de explozia din Rahova au primit sprijin din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor

Peste 30 de familii afectate de explozia care a avut loc în cartierul Rahova anul trecut au fost ajutate joi de către Arhiepiscopia Bucureștilor, prin intermediul Sectorului social-filantropic și al Protoieriei Sector 5 Capitală.

Potrivit Ziarului Lumina, 38 de familii au primit bunuri electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde), precum și lenjerii, produse de igienă și de curățenie.

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial în cadrul Sectorului social-filantropic și misionar al Arhi­episcopiei Bucureștilor, a explicat că ajutorarea celor afectați de explozie s-a realizat cu sprijinul credincioșilor.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și datorită implicării deosebite a enoriașilor din Bucu­rești, care au fost solidari cu persoanele afectate de explozia din cartierul Rahova, am venit în întâmpinarea nevoilor acestor oameni, achizițio­nând și oferindu-le bunurile necesare în urma acestei deflagrații”.

„Astfel, împreună cu asistenții sociali din cadrul Protoieriei Sector 5 Capitală, am analizat fiecare situație în parte, am identificat nevoile existente și am întocmit o listă cu cele necesare”, a spus părintele Ionuț Tutea la Trinitas TV.

Fiecare dar este o lumină

„Cu sprijinul credincioșilor bucureș­teni, am re­ușit să achi­ziționăm electrocasnice mari și mici, precum și alte bunuri de folosință îndelungată, în dorința de a contribui la readucerea vieții lor la un standard cât mai apropiat de cel avut înainte. Valoa­rea darurilor se apropie de 200.000 de lei și sperăm că, prin această acțiune, am reușit să oferim sprijinul necesar pentru ca beneficiarii să își poată continua activi­tățile zilnice în condiții cât mai bune”, a subliniat preotul.

Părintele Valer Ulican, Protoiereu al Protopopiatului Sector 5 Capitală, a evidențiat semnificația sufletească a acestui gest, având în vedere că ne aflăm în timpul Postului Mare.

„În astfel de momente, comuniunea frățească și iubirea creș­tină se arată ca izvoare vii de spe­ranță și întărire, revărsând lumină în sufletele celor încercați și dăruindu-le puterea de a merge mai departe. Fiecare gest de dărnicie este o lumină aprinsă în întunericul încercării”.

„Prin solidaritate, reușim să transformăm durerea în curaj și deznădejdea în nădejde. Biserica rămâne aproape de cei încercați, oferind nu doar sprijin material, ci și sprijin sufletesc. Ne rugăm ca această lucrare a binelui să aducă pace, întărire și încredere în sufletele tuturor celor afectați”, a precizat părintele Ulican.

Tragedia din Rahova

În luna octombrie a anului trecut, Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat o colectă în beneficiul victimelor exploziei din cartierul Rahova, în urma căreia familiile afectate au primit bunuri de strictă necesitate.

În toamna anului 2025, pe 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, din București. Deflagrația, cauzată de o acumulare de gaz metan într-una dintre scările imobilului, a distrus complet etajele superioare și a afectat structura clădirii, făcând-o periculoasă și necesitând evacuarea tuturor locatarilor.

În urma tragediei și a suflului exploziei, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost rănite și transportate la spital; mulți ceilalți locatari au rămas temporar fără adăpost și au primit sprijin din partea autorităților și a comunității pentru nevoile de bază.

Energia deflagrației a fost atât de mare încât a fost înregistrată de stațiile seismice din București ca un eveniment similar unui cutremur de magnitudine locală de circa 1,2 grade pe scara Richter.

Foto credit: Ziarul Lumina

