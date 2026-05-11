Familia în secolul 21: Conferință organizată de o parohie băcăuană în colaborare cu Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași

Nume importante din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași s-au reunit sâmbăta trecută la Conferința științifică „Familia și provocările secolului 21 – perspective teologice, filosofice și sociologice”, organizată de Parohia „Sfântul Ioan” din Bacău.

Au participat clerici, cadre universitare și specialiști din domeniile teologiei, filosofiei și sociologiei. În deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre originea, scopul și provocările cu care se confruntă familia creștină.

„Familia are menirea de a prelungi viața și de a conduce spre mântuire. Dacă nu faci o căsătorie în perspectiva mântuirii, este greșit. Pentru că scopul final este Împărăția lui Dumnezeu. Familia este, cum spunem adesea, Împărăția lui Dumnezeu în miniatură pe acest pământ”, a spus ierarhul.

Părintele Paroh Marius Popescu, în calitate de organizator și moderator, a citit un mesaj din partea conf. univ. dr. Romeo Asiminei, decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Al.I. Cuza” din Iași.

Pr. dr. Constantin Sturzu, pr. lect. univ. dr. Ilarion Mâță, prof. univ. dr. Cristina Gavriluță, prof. univ. dr. Nicu Gavriluță, conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, conf. univ. dr. Ștefania Bejan și conf. univ. dr. Ioan Dănilă au vorbit despre valorile familiei, provocările contemporane din societate, relațiile dintre părinți și copii, și dimensiunea identitară și educativă a familiei.

Pauza dintre cele două paneluri ale conferinței a prilejuit vernisajul expoziției „Arhitectura unei generații” – o colecție de studii, proiecte și machete realizate de elevi în clasa a XII-a, Specializarea Arhitectură, de la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, sub coordonarea doamnei profesor arhitect Iuliana Geliman.

Chemare la colaborare

Cea de-a doua parte a conferinței a fost deschisă de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Noi avem experiență în lucrarea cu familiile din perspectiva slujirii sacerdotale. Îi vedem pe oameni în tinda Bisericii și constatăm toate greutățile cu care se confruntă”, a spus ierarhul.

„Prin activitățile sociale și filantropice pe care le face Biserica, încercăm să răspundem acestor provocări. Colaborarea între noi, cei care ne-am întâlnit astăzi aici, face ca răspunsurile găsite prin dialog să își atingă scopul.”

Au vorbit prof. univ. dr. Carmen Cozma, conf. univ. dr. Cristian Moisuc, conf. univ. dr. Mihaela Rădoi, pr. drd. Ioan Bârgăoanu, pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu și pr. lect. univ. dr. Daniel Enea, care au propus participanților perspective teologice, culturale și sociale asupra familiei și a rolului ei în societatea actuală.

Conferința s-a încheiat cu o sesiune de concluzii și un dialog între participanți, urmată de vizitarea Bisericii „Sfântul Ioan” și a Catedralei „Înălțarea Domnului” din Bacău.

Manifestarea s-a înscris în programul activităților dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română. Evenimentul a evidențiat necesitatea unui dialog constant între teologie, educație și științele sociale, în vederea înțelegerii provocărilor pe care familia contemporană le traversează.

Prin diversitatea perspectivelor prezentate și prin deschiderea spre dialog interdisciplinar, evenimentul a oferit participanților prilejul unei reflecții aprofundate asupra rolului familiei creștine în societatea actuală și asupra responsabilității comune de a susține valorile care stau la temelia formării noilor generații.

Lucrările vor fi publicate în volum printr-o colaborare a Editurii Universității „Al. I. Cuza” din Iași cu Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului