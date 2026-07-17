O expoziție de fotografie prezintă istoria aviației românești în Capitală

Expoziția de fotografie „Privind spre cer – Aviația românească la 116 ani de la prima decolare” va putea fi vizitată în perioada 20-26 iulie, la ParkLake Shopping Center din București.

Expoziția este realizată de Asociația „Iubim Aviația”, în parteneriat cu Compania Națională Aeroporturi București, Aviația Magazin și Raw Aviation Crew. Fotografiile prezintă aeronave emblematice, demonstrații aeriene și profesioniști din domeniul aviației.

„Aviația este o sursă de inspirație pentru întreaga societate. Prin această expoziție, aducem poveștile zborului în mijlocul comunității și oferim oamenilor ocazia să descopere mai mult decât niște aeronave: să descopere pasiunea, performanța și oamenii din spatele fiecărei decolări”, au declarat reprezentanții Asociației Iubim Aviația.

Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Aviației Române. Forțelor Aeriene vor organiza duminică o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor Aerului din București.

Aniversări pentru aviația românească

În 2026 se împlinesc 120 de ani de la primul zbor realizat de Traian Vuia, 116 ani de la prima decolare a lui Aurel Vlaicu, 140 de ani de la nașterea lui Henri Coandă și 100 de ani de aviație comercială în România.

Expoziția este și un preambul al Bucharest International Air Show 2026, programat în perioada 28-29 august. O parte dintre imaginile expuse surprind momente de la spectacolul aerian și oferă publicului o introducere în atmosfera evenimentului.

Expoziția poate fi vizitată zilnic, între orele 10:00 și 22:00. Accesul este gratuit.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual în data de 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților.

Foto credit: Facebook / Zbor Cadou – o inițiativă a Asociației Iubim Aviația