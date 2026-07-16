Ziua Aviației Române va fi marcată prin ceremonii și survoluri aeriene în București

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene va fi marcată duminică printr-o ceremonie militară și religioasă la Monumentul Eroilor Aerului din București.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Forțelor Aeriene Române, ceremonia va începe la ora 10:00, în Piața Aviatorilor, și va fi dedicată memoriei eroilor aviatori.

Monumentul Eroilor Aerului va fi survolat de aeronave aparținând Forțelor Aeriene Române, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României și Forțelor Aeriene Italiene.

Din formația aeriană vor face parte aeronave F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30 și elicoptere IAR-330 ale Forțelor Aeriene Române. La survol vor participa și elicoptere EC-135 SMURD, S-70M Black Hawk și o aeronavă Bombardier Learjet 75 ale Ministerului Afacerilor Interne, elicoptere SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informații, aeronave Extra 300 ale Aeroclubului României, precum și aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene.

În contextul Zilei Aviației Române, sâmbătă, între orele 10:00 și 18:00, Forțele Aeriene Române își vor prezenta oferta educațională la Palatul Cercului Militar Național din București.

Zboruri de antrenament

Zborurile de antrenament pentru ceremonia din 19 iulie sunt programate în perioada 16–18 iulie, începând cu ora 10:00.

„Survolurile se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranță și cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare, astfel încât impactul asupra comunităţii locale să fie minim”, a transmis instituția.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual în data de 20 iulie, când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților.

Foto credit: FAcebook / Forțele Aeriene Române