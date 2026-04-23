Etapa Națională a Olimpiadei de Religie a început la Brăila: Au participat 280 de elevi de gimnaziu din toată țara

Etapa Națională a Olimpiadei de Religie pentru gimnaziu a început marți la Brăila. Concursul se desfășoară în perioada 21-25 aprilie și a reunit 280 de elevi din întreaga țară.

Festivitatea de deschidere a avut loc la Teatrul „Maria Filotti”, unde Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a evidențiat și dimensiunea formativă a disciplinei Religie.

„Tinerii reprezintă reînvierea metodei conținutului mai iubitor și mai fratern al curriculei pentru ora de religie, are îi leagă mai mult de realitățile din familie, de realitățile din școală și de realitățile din societate”, a declarat Înaltpreasfinția Sa pentru Trinitas TV.

Deschiderea evenimentului a cuprins momente artistice susținute de elevii Liceului de Artă din Brăila, de copiii din Ansamblul „Mugurașii de la Șutești”, precum și de elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galați.

Un act de mărturisire a credinței

La eveniment au participat reprezentanți ai Patriarhiei Române, ai Ministerului Educației și Cercetării, ai Inspectoratului Școlar Județean Brăila, precum și oficialități locale, cadre didactice și elevi.

Părintele George Jambore, inspector patriarhal la Sectorul Teologic-Educațional, a subliniat importanța olimpiadei în contextul perioadei pascale.

„Este o perioadă de mărturisire a credinței, iar ceea ce fac acești elevi este un act de credință și de cultură care aduce speranță și multă bucurie”, a explicat preotul.

Președintele executiv al Comisiei Centrale a Olimpiadei de Religie, părintele Mihail Spătaru, a evidențiat numărul crescut al participanților: „Prezența elevilor la această etapă este dovada faptului că rezultatele lor țin de performanță și de excelență”.

Romeo Moșoiu, consilier la Ministerul Educației și Cercetării, și Mihai Dan Gheorghiță, inspector școlar general din județul Brăila, au subliniat că experiența olimpiadei este valoroasă pentru toți, dincolo de rezultatele finale.

Programul olimpiadei

Proba scrisă a competiției a avut loc la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Brăila. Rezultatele finale vor fi afișate vineri, 24 aprilie, când va avea loc și festivitatea de premiere la Biserica româno-elenă „Buna Vestire” din municipiu.

Programul olimpiadei include, pe lângă probele de concurs, activități culturale și educative.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Patriarhia Română, Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Arhiepiscopia Dunării de Jos.

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Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos