PS Lucian a felicitat elevii de liceu la Olimpiada Națională de Religie: Sunteți lumină în societatea românească

Episcopul Lucian al Caransebeșului a felicitat elevii de liceu participanți la etapa națională a Olimpiadei de Religie. În cadrul festivității de premiere desfășurată la Reșița, Preasfinția Sa i-a încurajat pe tineri să fie „lumină în societatea românească”.

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă la Centrul Universitar „Babeș-Bolyai” din Reșița, în prezența reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, ai Patriarhiei Române și ai Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin.

Olimpiada Națională de Religie pentru elevii de liceu s-a desfășurat în perioada 15–19 aprilie, participanții susținând proba scrisă și luând parte la activități culturale.

Episcopul Lucian a evidențiat rolul tinerilor în societate și importanța păstrării credinței: „Vă rugăm să rămâneți lumină în lume și sare a Pământului. Să nu vă îndepărtați de valorile moralei creștine, de poruncile divine”.

„Indiferent ce veți face după ce veți absolvi liceul, indiferent la ce facultate veți merge, să propovăduiți prin cuvânt și faptă Evanghelia Mântuitorului Hristos”, a adăugat ierarhul.

Tineri mărturisitori

Inspectorul școlar general pentru disciplina Religie, Cătălin Pîslaru, a subliniat rolul competiției în dezvoltarea spirituală a elevilor: „Am văzut aceste zile nu doar concurenți, ci tineri mărturisitori. Într-o lume care caută adesea valori efemere, voi ați ales să vă aprofundați în cuvântul adevărului”.

„Olimpiada de Religie este, poate, singura competiție unde toți participanții sunt învingători”, a adăugat Cătălin Pîslaru.

Inspectorul școlar general al Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, Lucian Miclău, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți elevii participanți: „Indiferent că ați câștigat premii sau nu, pentru mine rămâneți cu toții câștigători”.

Părintele Nicolae Chiosa, inspector de religie al ISJ Caraș-Severin, a evidențiat atmosfera evenimentului: „A fost o mare binecuvântare și un dar de la Dumnezeu să pot să fac ceva pentru orașul pe care îl iubim, Reșița, pentru copiii care au venit aici și pentru tot ce am reușit să le oferim în aceste zile. Cea mai mare bucurie mi-a fost dată de acești elevi extraordinari”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

Premii oferite elevilor

Premiile au fost oferite de Ministerul Educației și Cercetării, Patriarhia Română, Episcopia Caransebeșului, Centrul Universitar „Babeș-Bolyai” Reșița și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – filiala Caraș-Severin.

Evenimentul a fost completat de un moment religios-artistic susținut de Grupul psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului.

Săptămâna aceasta, în perioada 21-25 aprilie, va avea loc la Brăila Olimpiada Națională de Religie și pentru elevii de gimnaziu.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului