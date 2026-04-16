Etapa națională a Olimpiadei de Religie pentru liceeni a debutat în Episcopia Caransebeșului

Festivitatea inaugurală a Olimpiadei Naționale de Religie Ortodoxă pentru clasele IX-XII a avut loc miercuri la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița Montană, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a oficiat o slujbă de Te Deum.

„Vă mulțumim că cercetați Sfintele Scripturi, că sunteți interesați de tainele teologiei și vă mulțumim că vă rugați, că împletiți rugăciunea cu studiul Scripturii. Nu vă rezumați doar la cunoștințe teoretice, rugați-vă profund și intens ca să dobândiți cunoștințe temeinice”, le-a spus elevilor Părintele Episcop Lucian.

„Ne spune Sfântul Evagrie Ponticul că, dacă te ocupi cu contemplarea lui Dumnezeu, trebuie să te rogi cu adevărat, nu formal, nu bifând, nu făcând act de prezență. Și, dacă te rogi cu adevărat, ești teolog.”

„Iubiți tineri, împletiți în fiecare zi rugăciunea cu studiul Sfintei Scripturi dacă vreți să cunoașteți, atât cât se pot cunoaște, tainele lui Dumnezeu”, a mai spus ierarhul. „Dacă vreți să scăpați de întristare, de depresie, de anxietate, de deznădejde, rugați-vă!”

Distincții pentru organizatori

Preasfințitul Părinte Lucian a oferit mai multe diplome de recunoștință membrilor comisiei de evaluare. De asemenea, inspectorul general la disciplina Religie, Cătălin Pîslaru, a primit de la ierarh Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea”, clasa a 2-a pentru mireni.

Au transmis mesaje de încurajare și de felicitare reprezentanți ai Patriarhiei Române, ai Ministerului Educației, ai Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin și ai autorităților centrale, județene și locale.

Competiția este în desfășurare

Proba scrisă a olimpiadei s-a desfășurat joi, 16 aprilie, la Colegiul Național „Traian Lalescu”. Pe lângă concursul propriu-zis, programul include activități educative și cultural-spirituale, precum participarea la Sfânta Liturghie, vizite și activități de descoperire a patrimoniului local, oferind participanților o experiență completă de formare.

Peste 300 de elevi din întreaga țară, calificați la etapa națională, participă la această competiție de excelență, menită să valorifice cunoștințele teologice și să promoveze valorile spirituale autentice.

Activitățile continuă până în 19 aprilie. Rezultatele vor fi afișate sâmbătă, 18 aprilie, urmate de festivitatea de premiere, în Aula Magna a Centrului Universitar Babeș-Bolyai din Reșița.

Evenimentul educațional este organizat în premieră în județul Caraș-Severin. Ediția aceasta a olimpiadei are și un website dedicat.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului