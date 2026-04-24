Dacă avem credința Sfântului Gheorghe, putem și noi să biruim, explică PS Teofil Trotușanul

„Dacă avem credința Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, putem și noi să biruim pe balaurul, pe vrăjmașul, diavolul care încearcă să ne pună piedici în viață”, a explicat Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Cordun din județul Neamț, care și-a sărbătorit hramul.

Ierarhul a subliniat că Sfântul Gheorghe a fost impresionat de statornicia creștinilor prigoniți, care nu renunțau la credință, fapt pentru care „s-a decis ca și el să mărturisească că este creștin”.

„A zis: Mai degrabă voi mărturisi și voi sta alături de acești creștini care cu ochii înlăcrimați, dar plini de bucurie, cântă Hristos a înviat decât să slujesc unui împărat păgân care îi chinuie și le ia viața. Atunci împăratul a poruncit ca pe ostașul Gheorghe să-l supună la numeroase chinuiri”.

Mărturisirea credinței

Referindu-se la suferințele îndurate, episcopul vicar a explicat că Sfântul Gheorghe a trecut prin „numeroase chinuri”, însă a rămas neclintit în a-L mărturisi pe Hristos.

„Multe vămi ale chinurilor au trecut peste Sfântul Gheorghe, dar puterea lui Dumnezeu l-a întărit și nu a scos niciun cuvânt împotrivă. Nu a plâns, nu a țipat, ci în gura lui erau doar rugăciuni și cântări”.

„Și zicând aceasta, dovedea putere că poate să biruiască durerea și mai ales moartea care stătea împotrivă”, a mai spus Preasfinția Sa.

Totodată, ierarhul a evidențiat că adevărata biruință a sfântului nu a fost una militară, ci duhovnicească: „Purtător de biruință nu împotriva unor armate, înarmate cu arme omenești, înzestrate cu arme de ucidere, ci purtător de biruință împotriva răului și a diavolului”.

Model de curaj în fața încercărilor

Episcopul vicar Teofil Trotușanul a evidențiat modelul mărturisirii credinței prin care sfântul mucenic „a biruit pe diavol”, îndemnând pe credincioși să urmeze acest model.

„Să-i urmăm acestui curaj al său, și anume, să nu ne temem de răutățile vrăjmașilor. Chiar dacă acestea ar fi deosebit de importante și meșteșugit pregătite”.

„Creștinii nu se lamentează și nu se plâng de greutăți, pentru că avem arme potrivite cu care să luptăm”, a adăugat Preasfinția Sa.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a îndemnat la lucrarea lăuntrică a sufletului: „Să ne binecuvinteze pe toți, să ne ajute și să ne însuflețească să fim buni lucrători ai pământului spiritual”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului