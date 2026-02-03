Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Fapta bună fără smerenie nu are valoare înaintea lui Dumnezeu

„Fapta bună fără smerenie nu are valoare înaintea lui Dumnezeu”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Întâmpinarea Domnului” din Loures, Portugalia.

Smerenia

Preasfinția Sa a explicat importanța inimii smerite în săvârșirea faptelor bune, pe care Dumnezeu o primește ca pe o jertfă.

„Rugăciunea vameșului este rugăciunea de toată vremea, din care s-a născut și rugăciunea inimii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Această rugăciune, unită cu smerenia, este calea mântuirii”, a spus ierarhul.

„Fariseul, deși făcea fapte bune, s-a pierdut prin mândrie, socotindu-se mai bun decât toți ceilalți. Vameșul, deși păcătos, s-a mântuit prin smerenie, spunând doar: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”.

Mănăstirea ,,Întâmpinarea Domnului” se află la Quinta dos Fartos, Lote 23, Apelacao, 2680-285, Loures, Portugalia.

