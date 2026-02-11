Episcopul Macarie a evocat la Stockholm martiriul Sfântului Haralambie

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit marți Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, cu ocazia prăznuirii Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie.

În cuvântul său, ierarhul a evocat credința în Hristos și martiriul Sfântului Haralambie.

PS Macarie a subliniat că Sfântul Mucenic Haralambie este și ocrotitorul vârstnicilor, alături de Sfinții Mucenici Atanasie Todoran din Bichigiul Năsăudului și Evsignie Veteranul din Antiohia, toți trei martirizați la vârstă înaintată.

Episcopul Europei de Nord a mai adăugat că viața mucenicilor rămâne un exemplu pentru creștinii din vremurile actuale.

Evenimentele liturgice ale zilei s-au încheiat cu slujba Parastasului.

