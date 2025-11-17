Episcopul Canadei: Este nevoie de o solidaritate mai mare pentru a fi alături de creștinii din Orientul Mijlociu

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a subliniat la gala Asociației Catolice pentru Bunăstare în Orientul Apropiat (CNEWA), că sprijinirea creștinilor din Orientul Mijlociu necesită „o solidaritate mai mare între toate Bisericile”, în contextul conflictelor care fac ca situația lor să rămână una fragilă.

Preasfinția Sa a adăugat că astfel de întâlniri reprezintă atât momente de strângere de fonduri, cât și prilejul de conștientizare a situației reale în care trăiesc creștinii din Orientul Mijlociu.

La eveniment, Episcopul Canadei a fost însoțit de părintele Petruță Busuioc, vicar eparhial, protos. Maxim Morariu, inspector eparhial, și diaconul Valentin Boțu de la Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfinții Mucenici Epictet și Astion” din Saint-Hubert.

Mărturie de iubire și compasiune

Gala s-a desfășurată la „St. Elias Banquet Centre” din Ottawa în data de 7 noiembrie. Evenimentul a reunit personalități eclesiastice, culturale și sociale din Canada și din străinătate și a fost moderat de Adriana Bara, director național al CNEWA Canada, care a mulțumit celor care au susținut gala, subliniind rolul donatorilor în misiunea organizației.

„Generozitatea voastră permite echipei CNEWA Canada să continue să slujească pe cei în nevoie”, a transmis directorul, adăugând că sprijinul oferit „este o adevărată mărturie de iubire și compasiune”.

Pe parcursul serii au rostit mesaje Arhiepiscopul Marcel Damphouse, Întâistătătorul Arhidiecezei Catolice de Ottawa-Cornwall, iar Excelența Sa Ivan Jurkovič, nunțiu apostolic în Canada, a dat citire mesajului Papei Leon al XIV-lea adresat participanților.

Michael Constantin, director național pentru Liban, Siria, Irak și Egipt, și Joseph Hazboun, director al misiunii CNEWA în Ierusalim, au prezentat situația actuală a comunităților creștine din Orientul Mijlociu.

A fost oferită și o expunere privind activitatea CNEWA în Ucraina, iar premiul pentru credință și cultură a fost acordat cuplului Stan și Marge Owerko.

CNEWA

Asociația Catolică pentru Bunăstare în Orientul Apropiat (CNEWA) este o organizație caritabilă internațională fondată în 1926 de Papa Pius al XI-lea și care se află sub îndrumarea Papei Leon al XIV-lea.

De aproape un secol, CNEWA sprijină comunități vulnerabile din Orientul Mijlociu, Africa de Nord-Est, India și Europa de Est, lucrând împreună cu celelalte Biserici pentru a identifica nevoile locale și a oferi soluții concrete.

Prin programe care variază de la formarea clerului și educația copiilor, până la ajutor umanitar pentru refugiați și asistență pentru victimele conflictelor, organizația rămâne un sprijin vital pentru mii de oameni afectați de sărăcie și război.

Foto credit: CNEWA Canada / Anna-Theresa Ammoun