Episcopul Antonie a primit vizita Gerantului Interimar al Consulatului României la Bălți

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi, a primit joi, la sediul episcopal, vizita Excelenței Sale Marian Alexandru Trifu, Gerant Interimar al Consulatului României la Bălți.

Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă frățească. Ierarhul i-a mulțumit înaltului oaspete pentru vizită și i-a vorbit despre proiectele pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-educative inițiate și susținute de Episcopia de Bălți.

Preasfinția Sa a subliniat importanța sprijinului pe care episcopia și părțile ei componente l-au primit din partea Guvernului României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte și prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

