Drapelele Georgiei și al Consiliului Europei au fost coborâte în bernă la Strasbourg

Drapelele Georgiei și al Consiliului Europei au fost coborâte în bernă la Palatul Europei din Strasbourg, în semn de respect pentru trecerea la cele veșnice a Patriarhului Ilia al II-lea.

Decizia a fost luată de secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, ca gest de omagiu adus Întâistătătorului Bisericii Georgiei, potrivit 1tv.ge. Georgia este stat membru al Consiliului Europei din anul 1999.

Patriarhul Ilia al II-lea a trecut la Domnul în data de 17 martie, la vârsta de 93 de ani, după aproape cinci decenii de slujire ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Georgiene.

În urma decesului său, autoritățile de la Tbilisi au declarat doliu național, iar mii de credincioși și-au exprimat durerea și recunoștința pentru activitatea și moștenirea spirituală lăsată de Preafericirea Sa.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei a anunțat că slujba de înmormântare va avea loc duminică la Catedrala Patriarhală „Sfânta Treime” din Tbilisi. După slujbă, va fi o procesiune către Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” – Sioni, unde va fi înmormântat Patriarhul Ilia al II-lea.

Sursă foto: 1tv.ge