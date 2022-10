Decalogul combaterii traficului de persoane propus de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a propus marți, de Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane, un Decalog pentru prevenția și combaterea acestui fenomen social cu profunde efecte negative asupra copiilor, femeilor, familiilor și comunităților.

„Dumnezeu, astăzi, mai mult ca oricând, are nevoie de leviți și preoți, de oameni credincioși, care să-i protejeze pe bătrâni, pe tineri, pe femei, pe fete și pe copii; are nevoie de oameni de bună credință, care să simtă durerea celui zdrobit și să-l ajute pe cel căzut între tâlhari, asemenea samariteanului milostiv – Hristos. Dumnezeu are nevoie de OAMENI!”, transmite ierarhul, atrăgându-ne astfel atenția că problema ne privește pe toți.

IPS Calinic: Decalogul prudenței

Cum prevenim și combatem traficul de persoane

Sporiți-vă atenția, pentru că numai astfel veți putea ieși de sub incidența traficului de persoane, care a luat amploarea unei industrii de miliarde de dolari/euro pe plan internațional, bazată pe crimă organizată, a doua ca profitabilitate după traficul de droguri. Această industrie este specializată pe depersonalizarea omului, distrugerea lui fizică, psihică și spirituală, precum și pe metode și practici care-l transformă pe om în marfă. Nu vă amăgiți cu promisiunile deșarte ale unor lideri de clanuri mafiote, specializate în această plagă socială, și nici cu cuvântul îmbietor al celor din anturajul acestora, chiar dacă – din întâmplare, cândva – v-au fost prieteni, vecini, cunoștințe, colegi de serviciu sau de școală, parteneri de cuplu. Poveștile credibile și convingătoare pe care vi le prezintă pot ascunde drama vieții voastre. Nu râvniți cu orice preț la roșcovele unei vieți mai bune, precum fiul risipitor (Luca 15, 11-32), căzând în mreaja unor speranțe false și realizări iluzorii, care vă pot periclita demnitatea și vă pot îngrădi libertatea. Nu vă lăsați, tinerelor și tinerilor, vrăjiți de frumusețea chipului vostru și nu mizați pe atracția trupului vostru, pentru un câștig aparent facil și pentru o putere efemeră, asemenea Dalilei (Judecătorii 16, 4-5), ca nu cumva după iadul prin care veți trece să fiți de nerecunoscut. Nu tolerați tratamentele coercitive degradante, constrângerea prin violență, abuzul verbal, fizic și emoțional, considerând că nu există alternativă, ca nu cumva răul acceptat astăzi să se transforme în mai mult rău mâine și din agresați să deveniți agresori. Manifestați prudență față de cei care nu respectă demnitatea și drepturile fundamentale ale omului, pentru a nu vă transforma în obiect de profit, în marfă, în instrument de escrocare a celor de bună-credință. Nu aderați la astfel de grupări criminale, pentru că, odată căzuți în mreaja acestora, nu veți avea îndreptățire ori vreun fel de protecție, nici măcar din partea celor care ar trebui să vă apere și dintre care mulți, din păcate, au conștiința și mâinile murdare de sângele semenilor care au sfârșit dureros de nedrept. Fiți cu luare aminte, căci negustorii de carne vie lucrează astăzi nestingheriți, pentru că societatea de astăzi nu mai are un Neemia, care să lupte împotriva unor astfel de tendințe de exploatare a semenului (Neemia 5, 1-11) și nici un Amos care să avertizeze că mânia lui Dumnezeu sub diferite forme este asupra noastră, din pricina faptului că l-am vândut „pe cel drept pe argint și pe cel sărac pentru o pereche de încălțăminte” (Amos 2, 6). Cugetați la drama prin care a trecut Iosif, fiul lui Iacov, care a fost vândut de înșiși frații săi în Egipt și ale cărui daruri dumnezeiești au fost folosite pentru profitul stăpânilor lui (Facerea 37, 20-28); trista lui experiență rămâne un memento peste veacuri, care se poate repeta cu fiecare dintre noi, însă poate nu cu același deznodământ fericit. Privegheați și nu fiți nepăsători față de suferința celui neputincios, ca să nu vă mustre conștiința și să vă întrebați ca Dreptul Iov: „Dacă aș fi nesocotit dreptul slugii sau al slujnicei mele, în socotelile lor cu mine, ce mă voi face eu când Dumnezeu se va ridica și ce răspuns Îi voi da când va lua procesul în cercetare? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut și pe robul meu? Nu este, oare, El singur Care ne-a alcătuit în pântece?” (31, 13-15). Rugați-vă ca Dumnezeu să trimită țării acesteia oameni care să elibereze pe cel captiv și asuprit și să rupă orice fel de jug; care să-i ferească și să-i izbăvească pe semenii lor de și din mâna celor răi; care să apere drepturile celui răpit din casa și pământul lui și exploatat pentru interese meschine; care să facă dreptate și judecată tuturor celor asupriți.

Patriarhia Română este partener Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) în Campania națională de prevenire a traficului de persoane „Uniți, oferim libertate! Exploatarea asuprește suflete și distruge destine”.

Duminică, în bisericile din Patriarhia Română a fost citit un mesaj de conștientizare cu privire la fenomenul traficului de persoane.

