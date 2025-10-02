Cu sprijinul României, iconostasul Catedralei din Cahul a fost împodobit cu icoane de autentică tradiție bizantină

Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), a sprijinit realizarea icoanelor pentru iconostasul Catedralei Episcopale din Cahul. Acestea au fost pictate în autentică tradiție bizantină, după toate canoanele, contribuind astfel la promovarea unei culturi ortodoxe autentice în spațiul de dincolo de Prut.

Icoanele au fost realizate respectând canoanele iconografiei ortodoxe și îmbogățesc duhovnicește spațiul liturgic, oferind celor care vin să se roage o experiență vizuală profundă și un cadru sacru de întâlnire cu frumusețea credinței.

Astfel, pe lângă rolul lor în viața liturgică, icoanele vor juca un rol deosebit și în educația vizuală și teologică a credincioșilor.

Cu ajutorul finanțării nerambursabile în valoare de 100.000 de lei românești, asigurată de DRRM, au fost realizate 4 icoane împărătești, 4 icoane praznicale, 12 icoane ale Sfinților Apostoli, 2 icoane pentru Ușile Împărătești și 2 icoane pentru Ușile Diaconești.

Proiectul, intitulat „Tradiție și identitate românească – Împodobirea cu icoane a catapetesmei Catedralei din municipiul Cahul” și desfășurat în perioada iunie – octombrie 2025, a avut ca obiectiv susținerea activității misionare a Bisericii Ortodoxe Române în sudul Republicii Moldova.

Finalizarea catapetesmei înseamnă împlinirea simbolică și liturgică a altarului Catedralei din Cahul, aducând un plus de solemnitate și frumusețe vieții bisericești a comunității locale și contribuind la consolidarea identității ortodoxe și românești în această zonă de graniță.

Catedrala Episcopală din Cahul este ocrotită de Sf. M. Mc. Dimitrie și de Sf. Ier. Dionisie, Episcopul Cetății Albe – Ismail. Sfântul lăcaș deține în patrimoniu fragmente din moaștele Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, ale Sf. Ier. Dionisie, Episcopul Cetății Albe – Ismail și ale Sf. Cuv. Iraclie din Basarabia.

DRRM a finanțat anul acesta și stranele în stil tradițional românesc pentru Mănăstirea Găvănoasa din raionul Cahul. Proiectul, derulat în perioada iunie – septembrie 2025, a asigurat o finanțare nerambursabilă în valoare de 119.000 lei.

Foto credit: Facebook / Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Cahul