Cruce și Lumină, Chipuri și Mărturii: Expoziția dedicată Sfintelor Paști a fost vernisată la Tulcea

Expoziția „Cruce și Lumină, Chipuri și Mărturii ale Credinței” a fost vernisată joi la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea.

Manifestarea, organizată de Episcopia Tulcii, aduce în prim plan artefacte creștine din secolele 19 și 20, care evocă Sfintele Paști.

La vernisaj a participat și Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a subliniat importanța acestui eveniment, atât din punct de vedere religios, cât și cultural.

„Ne bucurăm că, iată, la bucuria de ieri de la Buna Vestire, astăzi am avut posibilitatea să participăm la vernisajul acestei expoziții și bucuria este îndoită și de faptul că majoritatea celor care au participat au fost tineri, nu numai de la Seminarul Teologic, ci și de la liceele din oraș. Au avut posibilitatea să guste și ei pentru câteva clipe bucuria și lumina care vine din Crucea Domnului, dar în același timp și din slăvita Sa Înviere”, a spus PS Visarion la Trinitas TV.

O bogăție spirituală

Iuliana Titov, Șef Serviciu în cadrul Muzeului de Etnografie și Artă Populară din Tulcea, și-a manifestat recunoștința pentru găzduirea acestei expoziții.

„Suntem recunoscători să găzduim și anul acesta o expoziție realizată în colaborare cu Episcopia Tulcii. Muzeul de Etnografie și Artă Populară se bucură de colaborarea îndelungată pe care o are cu această instituție. Anul acesta obiectele sunt variate, încearcă să prezinte aspecte din perioada de post și din perioada Sărbătorilor Pascale”, a precizat Iuliana Titov.

Etnologul Steluța Pârâu a remarcat importanța evenimentului pentru comunitatea tulceană, care a devenit deja o tradiție.

Mărturii despre comunitatea tulceană

Părintele Felix Neculai, consilier eparhial în Episcopia Tulcii, a reliefat diversitatea exponatelor găzduite de Muzeul de Etnografie și Artă Populară.

„Ceea ce aduce nou această expoziție de data aceasta este mărturia străveche a comunităților care au creat identitatea religioasă și culturală multietnică a Tulcii, anume obiecte de cult și icoane, cărți din principalele comunități religioase”.

„Avem de la Catedrala Sfântul Nicolae din Tulcea, Biserica Românească, avem obiecte de la Biserica Grecească Buna Vestire, care ieri și-a serbat hramul, de la Biserica Sf. Gheorghe, fostă bulgărească, de la Biserica Armeană din Tulcea, chiar această icoană, și de la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Tulcea, fostă a comunității ucrainene”.

„Ne bucurăm că am reușit, după aproape un an, să reiterăm o nouă expoziție cu o generoasă participare de partea multor tineri tulceni”, a afirmat pr. Felix Neculai pentru Trinitas TV.

Foto credit: Episcopia Tulcii

