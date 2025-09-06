O copie a Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” a fost adusă la Mănăstirea Paltin. Aceasta a fost realizată după o icoană făcătoare de minuni, care se află la Biserica „Sfântul Dimitrie”, din Nea Elvetia Vironas, aflată în apropierea Atenei și este denumită Maica Domnului „Parigoritria”, Izvorâtoarea de mir și Plângătoare.

Această icoană s-a arătat făcătoare de minuni în timpul pandemiei de covid, când a început să izvorască lacrimi de mir. Ziua ei de prăznuire este în data de 8 septembrie.

Reprezentarea Maicii Domnului Mângâietoarea a fost realizată, la fel ca originalul, la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” din Seres.

„Mulțumim tuturor donatorilor care au făcut posibilă aducerea acestei icoane minunate în mănăstirea noastră, închinată de către Părintele Arhim. Justin Pârvu, ocrotirii Maicii Domnului! Și o rugăm pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să mângâie și să tămăduiască rănile trupești și sufletești ale tuturor celor ce au contribuit dar și celor ce se vor închina icoanei ei!”, au transmis maicile din obștea Mănăstirii Paltin.

Icoana făcătoare de minuni

Icoana a început izvorască mir în anul 2020, în ziua de 8 septembrie, la prăznuirea marii sărbători a Nașterii Maicii Domnului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Daniil, Mitropolit de Kesariani, Vyrona şi Ymittos, a mărturisit că această minune s-a petrecut în timpul Sfintei Liturghii.

Biserica „Sfântul Dimitrie”, din Nea Elvetia Vironas, a devenit de atunci un loc de pelerinaj frecventat de oameni din toată lumea.

Mai multe mărturii despre minunile săvârșite de Icoana Maicii Domnului de la Nea Elvetia Vironas puteți afla de pe site-ul Bisericii „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir”.

Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor