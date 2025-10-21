Conferință la München dedicată Centenarului Patriarhiei Române: Biserica, mama spirituală a poporului român

Parohia „Buna Vestire” din München a fost, duminică, gazda unei conferințe dedicate Centenarului Patriarhiei Române. Istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan a vorbit despre rolul Bisericii în formarea conștiinței naționale și păstrarea identității spirituale a poporului român.

Evenimentul s-a intitulat „Centenarul Patriarhiei Române: Istorie și Spiritualitate” și a avut loc după Sfânta Liturghie.

Vorbind despre evoluția istorică a Bisericii Ortodoxe Române, cercetătorul științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca a explicat că „patriarhia este cea mai înaltă formă de organizare a Bisericii”, amintind etapele care au dus la ridicarea oficială la rang de Patriarhie în anul 1925.

De asemenea, a prezentat contextul istoric și personalitățile care au contribuit la afirmarea Bisericii Ortodoxe Române pe plan național și internațional.

Referindu-se la perioada comunistă, istoricul a arătat că, în ciuda presiunilor ideologice, Biserica a rămas un reper moral și spiritual pentru poporul român: „Credința a rămas vie în sufletul oamenilor, iar după 1990 majoritatea românilor continuau să creadă în Dumnezeu – semn al puterii spirituale și al continuității credinței”.

Cercetătorul i-a îndemnat pe participanți: „Să recunoaștem istoria și să știm cine suntem și ce identitate avem, să aprofundăm învățătura de credință și să iubim Biserica”.

Foto credit: Parohia „Buna Vestire” München