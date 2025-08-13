Colaborare între preoții de pe cele două maluri ale Prutului: Bilanț la un an de la înfrățirea protopopiatelor Iași 1 și Criuleni și Dubăsari

Preoții din protopopiatele Iași 1, Criuleni și Dubăsari, din Republica Moldova, s-au adunat într-o conferință, luni, la Biserica „Sf. Apostol Toma” din Iași, unde a fost prezentat bilanțul activităților la împlinirea unui an de la înfrățirea acestor protoierii, de pe cele două maluri ale Prutului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu pr. Teodor Pelin, protopop de Criuleni și Dubăsari și a părintelui Florin Călugăru, protopop de Iași 1.

În continuare, părintele Ionuț Ciobanu, de la parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, din Libertatea, comuna Călărași, județul Botoșani, a prezentat o comunicare pe tema „Monahi și monahii cu viețuire filocalică și Mărturisitori ai credinței în veacul al XX-lea”.

O contribuție, cu referință la Basarabia, a avut și părintele Ioan Solonaru, paroh al bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din satul Cimișeni, raionul Criuleni, Republica Moldova.

Înfrățire moldavă

Părintele Florin Călugăru, protopop de Iași 1, a anunțat o colectă pentru sinistrații din Neamț și Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova (18–20 august 2025). Totodată, a informat despre Conferința preoțească de la Durău (14–16 septembrie 2025), la care vor participa și patru familii preoțești din Criuleni și Dubăsari.

Cu ocazia întâlnirii s-au semnat patru noi protocoale de înfrățire, între următoarele instituții:

Cercul misionar-pastoral nr. 5 „Sf. Trei Ierarhi” protopopiatul Iași 1, reprezentat de părintele Vasile Cristian, ca președinte și parohia ”Sf. Ier. Spiridon” din satul Miclești, raionul Criuleni, protopopiatul de Criuleni și Dubăsari, reprezentată prin părintele paroh Ioan Gangan;

Cercul misionar-pastoral nr. 6 „Sf. Spiridon” protopopiatul Iași 1, reprezentat de părintele Bogdan Panțîru, ca președinte și parohia „Sf. Ier. Nicolae” din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, protopoiatul de Criuleni și Dubăsari, reprezentată prin părintele paroh Tudor Doni;

Cercul misionar-pastoral nr. 7 „Sf. Împărați Constantin și Elena” protopopiatul Iași 1, reprezentat de părintel Mihai Brumă, ca președinte și parohia „Nașterea Maicii Domnului” din satul Bălăbănești, raionul Criuleni, protopopiatul de Criuleni și Dubăsari, reprezentată prin părintele paroh Gheorghe Stoica;

Cercul misionar-pastoral nr. 8 „Sf. Onufrie” protopopiatul Iași 1, reprezentat de părintele Vasile Iftimescu Borcilă, în calitate de președinte și parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie” din satul Mălăieștii Noi, raion Criuleni, protopopiatul de Criuleni și Dubăsari, reprezentată prin părintele paroh Gheorghe Bărbăcaru.

Foto credit: Protopiatul de Criuleni și Dubăsari