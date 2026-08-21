Case vechi din Greblești au devenit spații pentru artă și patrimoniu rural

Satul Greblești, din comuna vâlceană Câineni, a găzduit proiectul cultural „Acasă – Parcurs artistic în casele deschise din Greblești”, dedicat patrimoniului rural construit, în perioada 14-16 august, informează Agerpres.

Localnicii și-au deschis gospodăriile pentru expoziții de artă, întâlniri literare, concerte și activități culturale. Proiectul a reunit artiști vizuali, scriitori și muzicieni români, iar casele vechi ale satului au devenit spații de dialog între tradiția locală și arta contemporană.

Inițiativa aparține soților Carmen și Liviu Hopârtean, români stabiliți la Bruxelles, care au dorit să readucă în atenție satul românesc și valorile lui.

Carmen Hopârtean a explicat că proiectul a pornit în timpul pandemiei, când a început să scrie povești despre Greblești și să i le citească mamei sale, aflată în România. Aceste texte au devenit apoi punctul de plecare pentru revenirea în sat și pentru restaurarea casei bunicilor materni.

„Am zis să fim exemplu pentru ceilalți, pentru că ideea era de păstrare a acestui patrimoniu rural construit. Am început în galeria din beci, cu o expoziție a pictorului Nicolae Groza, celebru în Belgia, dar și în România”, a spus Carmen Hopârtean.

Satul ca muzeu viu

Liviu Hopârtean a subliniat că proiectul îi invită pe oameni să privească altfel casele vechi și lucrurile moștenite. El a atras atenția că patrimoniul rural poate fi pierdut ușor atunci când clădirile vechi sunt dărâmate sau abandonate.

„Ideea acestui proiect a plecat de la faptul că putem merge în lumea întreagă și să vedem lucruri minunate care se întâmplă, dar uităm că aici, la fiecare dintre noi, avem minuni pe care strămoșii, pe care moșii noștri le-au făcut”, a spus Liviu Hopârtean.

Prin lucrările de curățare, restaurare și amenajare, unele construcții vechi de peste 150 de ani au fost repuse în valoare. Manifestarea a inclus expoziții de artă contemporană, creații ale unor iconari, lecturi publice și concerte.

Oameni și tradiții

Programul din acest an a inclus și un moment dedicat pictoriței Cecilia Cuțescu-Storck, originară din comuna Câineni. Comunitatea a omagiat-o prin dezvelirea unui bust realizat de sculptorul Sergiu Săliște.

Cecilia Cuțescu-Storck a fost una dintre personalitățile importante ale artei românești moderne și prima femeie profesor de artă din Europa.

Gheorghe Dican, vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, a spus că proiectul de la Greblești poate deveni un semnal pentru alte comunități rurale: „Avem nevoie de astfel de semnale pentru a ne reîntoarce la valorile noastre tradiționale”, a spus artistul.

Proiectul „Acasă – Parcurs artistic în casele deschise din Greblești” este organizat de Arthis – Casa de Cultură Belgo-Română din Bruxelles, în parteneriat cu autoritățile locale din Câineni și Uniunea Artiștilor Plastici din România.

În organizare sunt implicate și instituții locale, între care Parohia Greblești, școala din Câineni și Obștea Moșnenilor din Greblești.

Foto credit: Facebook / Arthis Asbl-vzw