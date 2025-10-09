Casa Memorială „Alexandru Macedonski” din județul Dolj intră în reabilitare

Consiliul Județean Dolj a semnat luni contractul de execuție pentru reabilitarea Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” din Goiești, județul Dolj, potrivit Radio România Oltenia.

Proiectul, în valoare de 7,4 milioane de lei, este finanțat prin Programul „Timbrul Monumentelor Istorice 2024” al Ministerului Culturii.

Casa în care cunoscutul poet român Alexandru Macedonski și-a petrecut o parte semnificativă din copilărie se afla într-o stare avansată de degradare. Autoritățile doljene au decis reabilitarea clădirii și transformarea acesteia într-un spațiu muzeal și cultural destinat expozițiilor, evenimentelor și activităților educative.

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat că proiectul reprezintă „un pas important pentru salvarea și valorificarea patrimoniului cultural al județului Dolj”.

Conacul poetului, ancoră a patrimoniului local

Construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, conacul, inclus pe lista monumentelor istorice românești, este considerat un testament arhitectural al moștenirii culturale doljene. Autoritățile județene au obținut finanțare nerambursabilă și au alocat fonduri în bugetul local pentru demararea proiectului.

Investiția este realizată în parteneriat cu Primăria Goiești și Muzeul Olteniei Craiova, urmând ca viitorul muzeu să funcționeze în subordinea instituției muzeale.

Sursă foto: Facebook / Cosmin Vasile