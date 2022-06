Bucuria sprijinului pentru copiii născuți și nenăscuți la Centrul Sf. Alexandra

Aproximativ 40 de copii au sărbătorit miercuri Ziua Copilului la Centrul „Sf. Alexandra Împărăteasa” din Capitală. Cea mai mare parte dintre ei s-au născut cu ajutorul centrului. „E o bucurie să ni se ceară ajutorul. Când o femeie sau părinții în criză de sarcină fac acest pas, își deschid inima către a primi viața, către a răspunde chemării lui Dumnezeu de a primi acest dar care este copilul”, spune Alexandra Nadane, directoarea centrului.

Copiii mamelor beneficiare și cei ai prietenilor și susținătorilor centrului au participat la ateliere de povești, la jocuri și activități propuse de Ioana Revnic, coordonatoarea proiectului „Spune-mi o poveste pentru suflet”, și de Veronica Iani, autoare și ilustratoare de cărți pentru copii.

Ziua a început cu vizita la centru a voluntarilor Asociației Umanitare Tadeu de la Parohia „Sf. Dumitru Poștă” din Capitală, care au donat produse pentru mame și bebeluși.

„Am venit cu donații pentru mamele sprijinite de acest centru de consiliere: scutece, căciulițe, bluzițe pentru nou-născuți, pijamale pentru copii, dar și cămăși de noapte de alăptat pentru mame”, a declarat Laura Tărăpoancă, reprezentanta asociației.

„Ne bucurăm să le fim alături, dorim să-i sprijinim și dorim să participăm, alături de voluntarii noștri, și la activitățile pe care ei le desfășoară astăzi, spre bucuria copiilor”, a adăugat ea.

Copiii au fost grupați pe vârste, pentru a desfășura activități adecvate vârstei, iar părinții lor au intrat în joc alături de ei. Cei mai mici au făcut experimente distractive cu baloane și culori alături de Ioana Revnic, iar cei mai mari au participat la un atelier de poveste cu căutare de comori.

Roxana Muthi, o beneficiară a centrului în vârstă de 26 de ani, a venit să asiste la jocul copiilor, chiar dacă urmează să nască săptămâna viitoare.

„M-a uimit câți s-au mobilizat pentru un copilul meu”

A aflat despre centru de pe un grup de Facebook. Căuta un medic ginecolog și era foarte îngrijorată că nu putea să-și permită îngrijirile medicale din timpul sarcinii și nașterii.

„Familia mă descuraja, spuneau că mi-am complicat viața mai rău, că și așa îmi era greu. Eram deja în luna a patra, luasem decizia să păstrez copilul, dar eram debusolată, tristă, uneori regretam această decizie. Am fost în acea perioadă puțin cam depresivă. Mă întrebam dacă am făcut bine, cum o să mă descurc. Tatăl îmi era alături, dar mă certam cu el”, povestește ea.

După ce a venit la centru și a simțit că este susținută, a prins mult curaj.

Linia verde pentru femei în criză de sarcină este 0800.070.013. Apelul este gratuit

„Eu aveam probleme cu tatăl copilului, pentru că nu simțeam sprijin din partea lui, dar nici el nu știa să mi-l ofere. Nu a mai avut copii și este ceva nou pentru el. După ce am schimbat niște lucruri la mine, m-am liniștit eu și relația noastră s-a îmbunătățit. Multe probleme porneau de la mine: neîncrederea, supărările. Acum sunt fericită, am prins încredere”, spune Roxana Muthi.

„M-a ajutat să nu mă simt singură. Am primit și ajutor concret cu tot ce am avut nevoie, inclusiv consultații gratuite la un medic ginecolog bun, care a spulberat spaimele mele”, explică tânăra.

Pentru mamele care ezită să păstreze copilul când află că sunt însărcinate, mesajul Roxanei Muthi este ca ele să ceară ajutor: „Eu, în primele luni nu vedeam nicio soluție, m-am închis foarte mult și nu a ajutat. După ce am cerut ajutor, am fost uimită să văd câtă lume se mobilizează când e vorba de copii”.

„Sunt împăcată, aștept cu nerăbdare nașterea. Singura grijă este cum să o integrez mai bine și pe fetița mea cea mare în noua realitate a familiei. Am avut-o la 18 ani. Am terminat liceul cu ea în brațe. Făceam și liceul, aveam grijă și de ea și mergeam și la muncă. Această misiune imposibilă s-a împlinit atunci și cu susținerea mamei, de care nu am mai beneficiat acum.”

Raisa, primul copil al Roxanei, și-a uimit mama de curând, când a luat în brațe copilul nou-născut al unei rude. Întâmplător, tot fiica ei a fost cea mare i-a fost alături Roxanei la cea mai recentă ecografie. A fost uimită și fericită și a pus numeroase întrebări.

„E mai curajoasă decât mine! Mie mi-e frică și de cezariană, dar ea mă încurajează. Mă sprijină mult. Uneori am impresia că eu sunt copilul!”, spune Roxana Muthi.

Criza de sarcină: Furtună emoțională în singurătate

Bogdana Fati, psihologul Centrului „Sf. Alexandra Împărăteasa”, explică: „De obicei, în criza de sarcină, prima lovitură este singurătatea, faptul că, dintr-o dată, tot ce părea că se configurează pe o anumită structură – mă refer la familie, la o viață de cuplu, la o direcție profesională sau educațională – dintr-o dată pare că se năruie”.

„Zic pare, pentru că exact așa și este, dar este un moment de foarte mare fragilitate emoțională prin care trec femeile în acele clipe și nevoia de a nu fi singură este absolut fundamentală”, adaugă ea.

„Partea emoțională este un motor care te face să găsești soluții pentru tot ce va să fie – inclusiv material. Cumva, e ca un miez al lucrurilor. Și, dacă nu ne uităm acolo și nu sprijinim partea aceasta, care atunci se blochează, devine copleșită, atunci, sub imperiul fricii, i persoană poate lua niște decizii extrem de greșite, pe care apoi să le regrete, fiind ireversibile”, mai spune psihologul.

„Dar, când simți că mai e cineva lângă tine, că nu toată lumea pleacă, pentru că nu e de acord cu decizia ta, începi să te liniștești, să găsești o forță și ușor-ușor să găsești soluții poate absolut nebănuite de a merge mai departe.”

Noua adresă a centrului este Victoria Business Center, Tronson 5, Etajul 2, Calea Victoriei 155, București

„Mamele cu care lucrăm au ajuns, trecând prin criză de sarcină, adică prin furtuna aceasta emoțională, care părea că dărâmă totul, să-și reconfigureze inclusiv zona profesională. Chiar zilele trecute, făcând un bilanț, am descoperit împreună cu colegele că multe dintre mame au alte joburi, mai potrivite, că s-au reapucat de școală, că fac cursuri de perfecționare”, continuă Bogdana Fati.

„Cumva, s-a schimbat mult în bine direcția vieții lor. Dacă celor aproximativ 30 de mămici ajutate recent de noi cineva le-ar fi spus atunci, la început, unde vor ajunge într-un an, un an și jumătate de la momentul crizei de sarcină, ar fi părut o filă de poveste. Dar e realitate.”

Procesul durează atât de mult, pentru că este nevoie de sprijin și după naștere, când are loc un nou proces de reconfigurare și readaptare emoțională, mai explică psihologul.

„Pot să mă exprim cu certitudine din punct de vedere psihologic, pentru că e zona mea de expertiză: Criza de sarcină este un fenomen psihologic distinct. Cred că și un fenomen social. E o zonă căreia nu i s-a dat aproape deloc atenție, dar impactul emoțional este extrem de puternic și vine cu o reconfigurare a dinamicii întregii familii, a întregii vieții.”

„Impactul nu este doar asupra femeii care trece prin această poveste, ci se duce mai departe ca o undă și impactează relațiile pe care le are, partea profesională, sistemul de valori”, încheie Bogdana Fati.

Este, poate, cel mai bun argument că intervențiile realizate la firul ierbii în criza de sarcină au efect asupra întregului climat microsocial. Și, dacă ar fi mai multe astfel de mici centre, dar care oferă sprijin în mod profesionist, s-ar putea îmbunătăți situația la nivelul societăți.

Centrul de consiliere și sprijin „Sf. Alexandra Împărăteasa” a ajutat o mie de femei în cei cinci ani de existență. Este primul centru înființat în Capitală de Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei, condusă de Alexandra Nadane.

Pentru că în urmă cu doi ani, cererile de sprijin depășiseră cu mult capacitatea, asociația a înființat la București o a doua instituție similară, Centrul de consiliere și informare „Sf. Împ. Elena”.

