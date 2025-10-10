Banca Națională a României va pune în circulație o monedă omagială dedicată actorului Constantin Tănase

Banca Națională a României va pune în circulație, începând cu 13 octombrie, o monedă omagială din argint dedicată actorului Constantin Tănase cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la nașterea sa.

Pe aversul monedei este reprezentat un teatru de vară semicircular, un pergament pe care se regăsesc versuri ale lui George Ranetti, inscripția „ROMÂNIA” în arc de cerc, precum și valoarea nominală de 10 LEI, stema României și anul de emisiune „2025”.

Reversul ilustrează portretul și numele lui Constantin Tănase, precum și anii între care a trăit acesta: „1880” și „1945”.

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României și pot fi procurate prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale.

Scurt istoric

Actor și fondator al Teatrului de Revistă din București, Constantin Tănase s-a născut la 5 iulie 1880, la Vaslui. După studii la Conservatorul de Artă Dramatică din București, absolvite în 1905, și-a început cariera alături de mari nume ale scenei românești, precum Maria Filotti și Tony Bulandra.

În 1919 a înființat Teatrul de Revistă din București, instituție care avea să marcheze începuturile revistei românești moderne. Prin spectacolele sale pline de umor, satiră și mesaj social, Tănase a devenit vocea cetățeanului simplu, ironizând abuzurile și năravurile epocii.

De-a lungul carierei, a lansat numeroase vedete și a realizat turnee internaționale de succes. A jucat și în filme precum Visul lui Tănase (1932) și Răbdare, Tănase! (1943).

Constantin Tănase a plecat la Domnul pe 29 august 1945. În semn de recunoștință, Teatrul de Revistă din Capitală îi poartă numele, iar la Vaslui are loc anual Festivalul Internațional de Umor „Constantin Tănase”, care continuă tradiția comediei și satirei românești.

Sursă foto: Banca Națională a României