Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel la începutul edificării Centrului „Sf. Ilie Tesviteanul”: Biserica sprijină prezentul şi viitorul educaţiei

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis joi un mesaj cu prilejul punerii pietrei de temelie la Centrul național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” din orașul Pantelimon, județul Ilfov.

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Patriarhia Română este solidară cu familia de români Samson din Suedia

Patriarhia Română este îngrijorată de situația foarte dificilă în care se află familia de români Samson din Suedia, ca urmare a separării de părinții lor a celor două fiice, Sara și Tiana, în urma deciziei autorităților locale suedeze din data de 2 decembrie 2022.

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Piatra de temelie a Centrului „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Pantelimon a fost sfințită: Biserica investește în tineri

Piatra de temelie a Centrului național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Pantelimon a fost sfințită joi. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat că acest centru reprezintă dovada că „Biserica investește în tineri”.

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Un nou centru de îngrijiri paliative este construit la Galați: Va dispune de 50 de paturi

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a anunțat marți turnarea fundației centrului de îngrijiri paliative de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Andrei”. Clădirea va dispune de 50 de paturi pentru persoanele grav bolnave.

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Pr. Emanoil Băbuș despre inteligența artificială: Chipul lui Dumnezeu din noi este înlocuit de tehnologie

Părintele Emanoil Băbuș, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a subliniat provocările aduse de inteligența artificială și lumea digitală contemporană într-o ediție recentă a emisiunii Lumina Cunoștinței de la Radio Trinitas.

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