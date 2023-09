Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” își diversifică serviciile sociale cu ajutorul Consiliului Județean Bacău

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a câștigat recent o nouă finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean Bacău, cu proiectul social „Vârsta a treia și copilăria. O perspectivă socială intergenerațională asupra vieții”.

Organizația bisericească va primi 92.000 lei și va contribui și ea cu peste 11.000 de lei la proiect, care se desfășoară în perioada august – octombrie 2023.

Finanțarea va fi alocată achiziționării echipamentelor necesare terapiei de recuperare și reabilitare, terapiei ocupaționale, cât și a materialelor necesare promovării proiectului și finanțatorului.

Astfel, persoanele care primesc sprijin prin serviciile asociației vor putea beneficia de echipamente noi de recuperare (o masă pentru elongații, un aparat de bicicletă, un aparat de mers cu mânere, un aparat pentru spate și brațe), dar și de socializare (un leagăn, o piramidă de cățărat, două mese de tenis de masă cu husele aferente, un videoproiector și un ecran de proiecție).

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

cei 36 de vârstnici găzduiți la Centrul rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice – Hârja;

cei 100 de copii din medii defavorizate sprijiniți de Centrul de zi pentru copii „Sf. Dionisie Exiguul” Hârja;

cei 30 de copii și tineri cu tulburări din spectrul autist sprijiniți de Centrul de recuperare neuromotorie pentru copii și tineret „Sf. Parascheva” Hârja.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

cei 30 angajați ai asociației;

familiile / aparținătorii beneficiarilor tuturor serviciilor oferite de asociație;

comunitățile din care fac parte beneficiarii celor trei servicii sociale de la Hârja.

Scopul proiectului constă în întărirea capacității asociației de a dezvolta şi diversifica serviciile sociale integrate oferite tuturor categoriilor de beneficiari cu care lucrează.

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a fost înființată în 2012 la propunerea și inițiativa Părintelui Arhiepiscop Ioachim, ca prelungire a activității sociale deja existente la Hârja din 2006, prin Parohia Sf. Gheorghe, furnizor social acreditat și licențiat în servicii rezidențiale pentru persoanele vârstnice.

Complexul de servicii socio-medicale și educaționale de la Hârja, com. Oituz, jud. Bacău, pus sub ocrotirea Sf. Voievod Ștefan cel Mare, are cinci servicii sociale, două servicii medico-sociale, două servicii medicale și cinci structuri de economie socială. Acestea au aproximativ 1600 de beneficiari pe an.

La acestea se adaugă patru centre de tineret și voluntariat și trei centre de creație, artă și tradiție populară în care activează sute de copii și voluntari anual.

Asociația, înființată în 2012, este implicată, din 2019, și în sprijinirea familiilor și femeilor însărcinate prin Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii de la Hârja, care are hramul Buna Vestire.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

