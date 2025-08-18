Armenia: Manuscrise vechi, incluzând Biblii, vor fi încărcate într-o bază de date online, accesibilă gratuit

Mii de manuscrise vechi, printre care exemplare ale Bibliei, vor fi digitalizate și încărcate într-o bază de date online, disponibilă gratuit în Armenia, anunță Radio Europa Liberă.

Majoritatea acestor documente aparțin unor persoane private, urmași ai armenilor care au luat calea exilului în urma persecuțiilor la care au fost supuși la începutul secolului XX în Turcia.

Ulterior, statul armean a început să colecteze aceste manuscrise, unde au fost adunate într-un loc construit special pentru această destinație, denumit Matenadaran.

Experții armeni au început procesul de digitalizare al acestor documente, care vor fi reunite într-o bază de date accesibilă oricui, gratuit.

Documente creștine vechi, la un click distanță

Proiectul se numește „Platforma de acces la catalogul manuscriselor armene” și va permite oricărui cercetător „să găsească informațiile pe care le caută în câteva secunde”, după cum a menționat Gurgen Gasparian, unul dintre responsabilii programului.

De asemenea, proiectul va permite studierea unor manuscrise vechi despre Creștinismul din regiunea Caucazului. Armenia este prima țară care a adoptat, oficial, Creștinismul.

Lansarea este prevăzută pentru începutul anului 2026.

Foto credit: Shutterstock