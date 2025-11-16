Arhim. Siluan Antoci, noul stareț al Mănăstirii Almaș: Noi, monahii, acolo unde ne cheamă Biserica, trebuie să mergem

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, l-a instalat duminică pe Arhim. Siluan Antoci ca stareț al Mănăstirii Almaș din județul Neamț.

„Ziua de astăzi va rămâne în istoria Mănăstirii Almaș, dar mai ales în inimile dumneavoastră, ale părinților din obște, ale celor ce sunteți obștea lărgită a acestei mănăstiri, cu nădejdea unei perioade de bucurie, cu nădejdea unei perioade de bună rodire și mai ales de adâncire a rugăciunilor”, a spus ierarhul.

„Am nădejdea că noul stareț, părintele Siluan, va duce mai departe rugăciunea și duhul bun, duhul statornic, duhul de pace pe care părintele Laurențiu l-a cultivat în această mănăstire. Un duh de pace, un duh de slujire, un duh care a dus la roadă bună într-o mănăstire mare, într-o mănăstire aleasă, într-o mănăstire în care s-a străduit să aducă roadă Bunului Dumnezeu.”

După rânduiala hirotesiei, a fost oficiată Sfânta Liturghie, iar în cadrul slujbei Arhim. Petroniu Marin, exarhul mănăstirilor din județul Neamț, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului.

Începutul unui nou drum

La final, Arhim. Siluan Antoci a rostit un gând de mulțumire, rugându-l pe Dumnezeu să-l ajute în noua ascultare.

„Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Este bine și frumos să fie frații împreună. Sunt la un început de drum și un drum pe care îl parcurgi nu-l cunoști, dar îl trăiești cu nădejde, iar nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt”, a spus noul stareț.

„Vreau să aduc mulțumire, în primul rând Bunului Dumnezeu, apoi Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, care știu sigur că s-a rugat ca Dumnezeu să-l lumineze să pună aici stareț după plecarea la cele veșnice a părintelui Laurențiu. Așa a rânduit Dumnezeu și noi, monahii, acolo unde ne cheamă Biserica, trebuie să mergem.”

„N-am venit să mă odihnesc în ostenelile altora”

Arhim. Siluan Antoci i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul pentru tot sprijinul acordat de-a lungul timpului.

„Prima dată, în ziua când a plecat la cele veșnice starețul meu părintele Arhimandrit Teofil, Preasfințitul a fost singurul care mi-a întins mâna și nu voi uita. Și iată astăzi, când mi-ați citit rugăciunile, a doua oară mi-ați întins mâna și mi-ați ridicat”, a spus noul stareț de la Almaș.

Părintele stareț Siluan Antoci le-a mulțumit părinților din obștea Mănăstirii Brusturi, unde a slujit un deceniu, iar pentru obștea de la Almaș a avut următoarea precizare:

„Gândul meu este la un cuvânt al Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, care, atunci când a fost pus stareț la Mănăstirea Cernica, a spus așa: N-am venit să mă odihnesc în ostenelile altora, ci mâinile aceste ale mele vor munci, mintea va gândi și inima se va ruga pentru obștea aceasta și pentru credincioșii care vor veni în biserica aceasta.”

Carte de vizită

Arhim. Siluan Antoci s-a născut în 23 aprilie 1978 la Stănești, comuna Lunca, județul Botoșani, într-o familie binecredincioasă. S-a închinoviat la Cozancea, a fost călugărit la Pângărați și a slujit ca stareț timp de 10 ani la Mănăstirea Brusturi.

A studiat la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. În 28 august 1997 a fost hirotonit ieromonah de Patriarhul Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Este autorul mai multor volume dedicate mărturisitorilor ortodocși și istoriei monahale din județele Botoșani și Neamț.

