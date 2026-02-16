Arhim. Antonie Jeflea, starețul Mănăstirii Giurgeni, a fost pomenit la opt ani de la trecerea sa la Domnul

Arhimandritul Antonie Jeflea, fost stareț al Mănăstirii Giurgeni din județul Neamț, a fost pomenit duminică, la opt ani de la trecerea sa la Domnul.

Slujba de pomenire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Preasfinția Sa a subliniat slujirea și roadele duhovnicești ale părintelui arhimandrit Antonie Jeflea.

„Prezența dumneavoastră în număr atât de mare este o mărturie că faptele pe care părintele le-a săvârșit au fost cele ale celor așezați de Dumnezeu de-a dreapta, ale celor care au înmulțit binele, au îmbrăcat pe cei goi, au hrănit pe cei flămânzi și au mărturisit credința, pentru că o faptă bună niciodată nu rămâne singură și nu se uită”.

„Părintele Antonie v-a chemat pe calea credinței și v-a povățuit și acest cuvânt al său a rodit, iar el dincolo continuând să slujească în fața lui Dumnezeu, se bucură și este în comuniune cu noi”, a adăugat episcopul vicar.

Ucenicul Maicii Domnului

Părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și starețul Mănăstirii Giurgeni, a evocat personalitatea părintelui Antonie Jeflea.

„Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim îl denumea pe părintele în cuvântul său de la înmormântare drept ucenicul Maicii Domnului și mâna prelungită a Ei din Moldova străbună, iar acest lucru cu siguranță l-a rânduit Maica Domnului să îl inspire întrucât părintele Antonie foarte mult a iubit-o”.

„Nu am fi astăzi ceea ce suntem dacă el nu ne-ar fi povățuit atât de frumos și nu ne-ar fi binecuvântat pe calea aceasta a credinței și nu ne-am fi adunat aici, dacă el nu ne-ar fi pus în inimă acea credință, acel bob de muștar, de care vorbește Evanghelia”.

Nu a murit, ci este viu

Actualul stareț al Mănăstirii Giurgeni a vorbit și despre legătura vie dintre ucenici și părintele lor duhovnicesc, dincolo de moarte.

„În momentul în care ne legăm sufletește de un om care ne-a vestit nouă credința și Evanghelia lui Hristos avem o anumită suferință sufletească și într-una dintre aceste suferințe sufletești am cerut lui Dumnezeu să ridice acea greutate, iar un cuvânt pe care l-am auzit în inima mea mi-a spus așa: Atâta timp cât trăiește în inima ta, nu a murit”.

„Când îl vei scoate din inima ta afară, atunci va muri cu desăvârșire. Astfel, cred că nici din inimile frățiilor voastre nu a murit, ci este viu și lucrător pentru că el este cel care ne-a îndemnat să mergem spre calea lui Hristos și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a făcut părtași să cunoaștem un asemenea om”.

Arhimandritul Antonie Jeflea

Născut în data de 11 octombrie 1971, în localitatea Crai Nou, județul Timiș, părintele Antonie Jeflea a fost tuns în monahism în iunie 1990, la Mănăstirea Cetățuia din Iași.

Între anii 1990-1995 a urmat cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, de la Mănăstirea Neamț, unde a obținut diploma de absolvire. A urmat studii universitare în drept și teologie, obținând și titlul de Doctor în Teologie.

Între anii 1991-1995 a fost secretar și diacon slujitor la Mănăstirea Cetățuia, iar din anul 1995 s-a stabilit la Mănăstirea Giurgeni, pe care o reface după o perioadă în care așezământul monahal fusese abandonat. În anul 2000 este numit stareț al mănăstirii, iar din 2008 și până la trecerea sa la Domnul a ocupat funcția de președinte al Consistoriului Monahal al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

A fost coordonator al multor programe de voluntariat desfășurate prin intermediul Asociației „Sfântul Nicolae“ a Mănăstirii Giurgeni.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului