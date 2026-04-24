Arhiepiscopul Varsanufie despre credință: Izvorăște din conștiința vie că Domnul este întărirea noastră

Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului a subliniat modul în care credința „izvorăște din conștiința vie că Domnul este scăparea și întărirea noastră, sprijinul neclintit în toate încercările vieții”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat joi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Suiești din județul Vâlcea, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Arhiepiscopul Râmnicului a explicat că mărturia dreptei credințe nu este un act exterior, ci o lucrare profundă a harului în om: „Oricine trăieşte şi crede în Mântuitorul Hristos nu va muri în veac (Ioan 11, 25-26), întrucât trece prin moarte la viaţă”.

„În lipsa acestei înțelegeri duhovnicești, viața omului și întreaga lume s-ar arăta ca o taină întunecată, fără rost și fără lumină”.

Modelul de credință al Sfântului Gheorghe

Arhiepiscopul Râmnicului a explicat că sfinții devin părtași vieții dumnezeiești, depășind limitele firii fără a o anula: „Sfinţii mucenici au o cinstire deosebită, pentru că întrupează biruinţa Învierii. Ei sunt martori ai Învierii lui Hristos”.

„El ne cheamă la viața cea adevărată, la petrecerea întru El, și, în mila Sa, ne împărtășește și puterea de a o trăi. Nu ne cere o simplă urmare, din afară, a faptelor Sale, ca o umbră lipsită de viață, ci ne îndeamnă la o prefacere lăuntrică, la dobândirea acelui cuget și a acelei simțiri care au fost întru El”.

Referindu-se la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ierarhul a subliniat că acesta este un model al credinței jertfelnice: „A ales să Îl mărturisească pe Dumnezeu trecând de la viața aceasta trecătoare, prin suferinţă şi moarte, la viața veșnică”.

„Credința cea neclintită și dorul arzător după comuniunea cea veșnică au aprins în inima Sfântului Mare Mucenic Gheorghe o râvnă sfântă, încât a adus o dăruire jertfelnică mai presus de fire”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a încheiat explicând că mărturisirea credinței se naște din curaj duhovniceasc, care „se ridică mai presus de orice teamă, biruind logica omenească, întrucât nu se sprijină pe puterea omului, ci pe harul lui Dumnezeu”.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului