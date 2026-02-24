Arhiepiscopul Atanasie către polițiștii londonezi: Credința nu este separată de responsabilitatea publică, ci o susține

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a adresat luni polițiștilor londonezi în cadrul evenimentului „Orthodox Easter 2026”. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că, pentru creștinii ortodocși, „credința nu este separată de responsabilitatea publică, ci o susține și o înnobilează”.

Manifestarea a avut loc la sediul central al Poliției Metropolitane din Londra (New Scotland Yard). Printre participanți s-au numărat Sir Mark Rowley, comisarul-șef al Poliției Metropolitane și părintele Jonathan Osbourne, capelanul instituției.

Arhiepiscopul Atanasie a participat la eveniment la invitația Asociației Polițiștilor Români din cadrul Poliției Metropolitane (MPRA) și a citit mesajul adresat polițiștilor londonezi, intitulat „Postul Mare ca formare duhovnicească pentru cei care veghează la ordinea și siguranța comunității”.

„În tradiția ortodoxă, Postul Mare nu este doar o perioadă de practică religioasă. Este un timp de antrenament duhovnicesc. Este o călătorie de întărire lăuntrică. Este, dacă îmi permiteți să spun, un timp de pregătire disciplinată — nu foarte diferit de pregătirea celor cărora le este încredințată siguranța publică”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Timp de antrenament duhovnicesc

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a explicat că asceza nu înseamnă respingerea lumii, ci formarea caracterului și a discernământului.

„Cuvântul asceză, central pentru Post, vine din grecescul askesis, care înseamnă antrenament sau exercițiu. Nu înseamnă respingerea lumii. Nu înseamnă slăbiciune. Înseamnă disciplină. Înseamnă stăpânire de sine. Înseamnă cultivarea clarității minții și a curăției inimii”.

Referindu-se la activitatea polițiștilor, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că disciplina interioară este esențială într-un mediu marcat adesea de tensiune și conflict.

„Munca de poliție îi expune zilnic pe ofițeri la tensiune, conflict, nedreptate și uneori la violență. Un astfel de mediu poate împietri inima dacă cineva nu este atent. Postul Mare oferă un echilibru. Înmoaie inima fără să slăbească voința. Întărește compasiunea fără să diminueze autoritatea”.

Nu este doar o profesie

În același context, Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat dimensiunea vocațională a slujirii în structurile de ordine publică.

„Există ceva profund nobil în vocația polițistului. Nu este doar o profesie; este o chemare. A sluji și a proteja presupune sacrificiu. Presupune vigilență, curaj moral”.

„Pentru cei cărora le este încredințată păstrarea ordinii în societate, ordinea lăuntrică este esențială. O inimă liniștită aduce decizii echilibrate. Un suflet disciplinat rezistă corupției. O persoană care a învățat să stea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie va sta înaintea celorlalți cu demnitate și integritate”, a adăugat ierarhul.

„Fie ca acest timp al Postului Mare să îi întărească pe toți cei care poartă uniforma. Să vă dăruiască discernământ în deciziile dificile. Să vă ocrotească familiile! Să vă păzească inimile! Și fie ca lumina Învierii să aducă un curaj și o pace reînnoite tuturor celor care slujesc și ocrotesc”, a îndemnat Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

Evenimentul „Orthodox Easter” este organizat încă din anul 2020 de Asociația polițiștilor greci și ciprioți din cadrul Poliției Metropolitane din Marea Britanie.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord