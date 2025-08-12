Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților oferă o vacanță pe litoral copiilor din satele grav afectate de viituri

Campania „Pentru prima dată la mare” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților oferă o vacanță pe litoral copiilor din satele grav afectate de viituri.

În urma inundațiilor devastatoare care au lovit județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă să sprijine comunitățile afectate, nu doar prin ajutor material, ci și prin grija pentru sănătatea emoțională a copiilor.

Campania oferă șansa unui număr de 21 de copii din zonele grav afectate, de a petrece o săptămână pe litoralul românesc, în stațiunea Costinești, între 31 august și 7 septembrie. Copiii, care au trecut prin traume în urma viiturilor, vor beneficia de o tabără specială menită să le aducă bucurie, speranță și echilibru emoțional.

Inițiativa este coordonată de Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei și vine în completarea sprijinului acordat familiilor sinistrate.

Donații pentru sinistrați:

Cei care doresc să susțină aceste demersuri umanitare pot face donații în conturile:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați

Informații suplimentare: 0756 617 617 – Sectorul de Asistență Socială și Medicală.