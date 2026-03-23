Ambasadoarea Georgiei în România mulțumește Mănăstirii Antim pentru pomenirea Patriarhului Ilia al II-lea

Excelența Sa Tamar Beruchashvili, Ambasadoarea Georgiei în România, a mulțumit Mănăstirii Antim din București pentru slujba de pomenire oficiată în memoria Patriarhului Ilia al II-lea, trecut săptămâna trecută la Domnul.

Slujba, la care a participat și reprezentanta Georgiei în țara noastră, a fost oficiată duminică de părintele stareț Vicenţiu Oboroceanu, împreună cu obștea mănăstirii.

La final, Excelența Sa a rostit un scurt mesaj pentru cei prezenți, iar ulterior a publicat un mesaj pe contul de X.

„Mulțumiri deosebite pentru că l-ați onorat astăzi pe Sanctitatea Sa Ilia al II-lea, cel mai longeviv Patriarh-Catolicos al întregii Georgii, la Mănăstirea Sfântul Antim. Apreciez foarte mult! Fie ca sufletul său să se odihnească în pace și ca moștenirea lui să ne călăuzească mereu înainte”, a scris Ambasadoarea Georgiei.

Huge thank you for honoring His Holiness Ilia II, the longest serving Catholicos-Patriarch of All Georgia at St. Antim monastery today. Highly appreciated! May his soul rest in peace & may his legacy forever guide us forward🙏 @BasilicaNews @MAERomania @MFAgovge @patriarchGEO pic.twitter.com/ZYpIKaHGiE — Tamar Beruchashvili – თამარ ბერუჩაშვილი (@tberuch) March 23, 2026

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Patriarhul Ilia al II-lea a fost înmormântat duminică la Tbilisi.

Foto credit: Tamar Beruchashvili / X



