37 de copii s-au bucurat de cea mai recentă tabără organizată de Episcopia Canadei

Episcopia Canadei a organizat cea mai recentă ediție a Taberei de vară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian” între 18 și 22 august. 37 de copii ai românilor din Canada s-au bucurat de activitățile care au avut loc în provincia Quebec.

Programul taberei a inclus cateheze, ateliere creative, un turneu de șah, activități în aer liber. Temele abordate au vizat sfinții ocrotitori ai taberei, sfinții români, icoana și rolul ei în viața liturgică, un stil de viață sănătos în lumina învățăturii creștine, precum și înțelegerea Sfintei Liturghii.

Activitățile educative au fost completate de jocuri cu teme biblice, atelier de cântări psaltice, discuții duhovnicești și scenete religioase care i-au avut ca protagoniști pe copii: Convertirea lui Saul, Buna Vestire și Pilda Vameșului și a Fariseului.

Copiii au avut parte și de jocuri în aer liber precum trasul cu arcul, sesiuni de observație cu ajutorul telescopului și competiții sportive. Serile s-au încheiat cu focul de tabără, în jurul căruia s-au rostit povești, s-a cântat și s-a dansat.

Coordonarea taberei a fost asigurată de un grup de 12 persoane, dintre care 5 voluntari.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei