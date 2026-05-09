27 ani de la venirea în România a Papei Ioan Paul al II-lea, un suporter al proiectului Catedralei Naționale

Sâmbătă ne amintim că se împlinesc 27 de ani de la începutul uneia dintre cele mai importante vizite din istoria recentă a României: călătoria apostolică a Papei Ioan Paul al II-lea în țara noastră, desfășurată în perioada 7–9 mai 1999.

A fost pentru prima dată când un papă al Romei vizita o țară majoritar ortodoxă, moment simbolic important pentru Europa post-comunistă, mai ales că era vorba despre un papă care a avut un rol important în rezistența morală și simbolică împotriva comunismului.

Vizita a avut loc la invitația vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist și a președintelui de atunci, Emil Constantinescu. La sosire, Papa Ioan Paul al II-lea a sărutat simbolic pământul românesc.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost când Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Teoctist s-au închinat împreună la crucea ridicată pe locul ales inițial pentru construirea viitoarei Catedrale Naționale în Piața Unirii din București.

Tot atunci, Papa Ioan Paul al II-lea a participat la Sfânta Liturghie oficiată de Patriarhul Teoctist în Parcul Unirii, într-o imagine devenită emblematică pentru dialogul dintre Răsărit și Apus.

Susținerea Papei Ioan Paul al II-lea pentru Catedrala Națională de la București s-a concretizat ulterior într-un sprijin financiar de 200.000 de dolari pentru construirea edificiului, sumă folosită simbolic de Preafercitul Părinte Patriarh Daniel pentru achiziționarea clopotelor Catedralei Naționale.

