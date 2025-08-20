Pe 19 august s-au împlinit 25 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Andrei Scrima, personalitate marcantă a Mișcării Rugului Aprins.

Repere biografice

Părintele Scrima s-a născut în 1 decembrie 1925 la Gheorgheni, județul Harghita. A urmat studii de filozofie, matematică și teologie la București. Între 1957 și 1959 a fost doctorand la Benares, India, unde a realizat o teză intitulată The Ultimate, its Methodological and Epistemological Connotation According to Advaita-Vedanta.

A devenit frate la Mănăstirea Antim în 1946 și a luat contact cu o seamă de membri ai Rugului Aprins. Îl cunoaște pe părintele rus Ivan (Ioan) Kulîghin și acesta îl îndrumă spre viața monahală. Este tuns în monahism la Mănăstirea Slatina în 1956, an în care pleacă din țară.

A petrecut cinci luni la Geneva, la Institutul Ecumenic din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, iar în 1957 a ajuns la Paris şi apoi la Muntele Athos. Ajunge la Benares în 1957 şi îşi încheie studiile doctorale în octombrie 1959. Tot atunci a devenit membru și inspirator al comunității monastice ortodoxe de la Deir-al-Harf, Liban. În 1960 a obținut cetățenia franceză, potrivit Ziarului Lumina.

A devenit membru al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol și, între 1963 și 1965, a fost reprezentant personal al Patriarhului Athenagoras la Conciliul Vatican II.

Cariera universitară și implicarea academică

Între 1968 și 1989 a predat filozofie și științe religioase la Universitatea Catolică Saint-Joseph din Beirut și la Universitatea Maronită Saint-Esprit din Kaslik, Liban. A fost membru al Academiei Internaționale de Științe Religioase și Filozofie a Științei de la Bruxelles. În România a fost Senior Fellow al Colegiului Noua Europă din București.

Opera sa include numeroase volume apărute la editura Humanitas și Anastasia. Printre acestea se numără Timpul Rugului Aprins (1996, 2000), Comentariu la Evanghelia după Ioan (2003, 2008), Despre isihasm (2003), Teme ecumenice (2004), Antropologia apofatică (2005), Biserica liturgică (2005), Ortodoxia și încercarea comunismului (2008), precum și Experiența spirituală și limbajele ei (2008).

A trecut la Domnul în data de 19 august 2000, la București. Este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica.

Foto credit: Dilema Veche