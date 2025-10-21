Peste 200 de credincioși au contribuit la cumpărarea terenului pentru biserica românească din Gijón

Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din Gijón, Spania a semnat luni contractul de achiziție a terenului pe care va fi ridicată viitoarea biserică. Achiziția a putut fi realizată prin contribuția a peste 200 de credincioși.

Parcela are o suprafață totală de peste 7.300 de metri pătrați, dintre care aproximativ 2.400 sunt edificabili. Acest teren oferă condițiile ideale pentru construirea lăcașului de cult, a anexelor și a spațiilor destinate activităților pastorale și comunitare.

„Această zi este o sărbătoare a credinței și a dragostei frățești. Mulțumim lui Dumnezeu și tuturor celor care au pus o palmă de pământ la temelia bisericii noastre. Cu ajutorul Domnului, vom ridica aici o casă pentru sufletul românesc din Asturias”, a spus părintele paroh Florin-Nicolae Goia.

Achiziția terenului reprezintă împlinirea unui vis purtat în suflet de românii ortodocși din provincia Asturias de mai bine de 18 ani. Noul amplasament devine piatra de temelie a viitoarei biserici, prima construită de la zero de comunitatea românească în regiune.

Foto credit: Facebook / Parohia Asturias