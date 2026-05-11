100 de ani de la nașterea academicianului Valeriu D. Cotea: Fondatorul școlii moderne de oenologie românești

Se împlinesc luni 100 de ani de la nașterea academicianul Valeriu D. Cotea, fondatorul școlii moderne de oenologie românești.

Personalitate emblematică a oenologiei românești și internaționale, academicianul s-a născut în data de 11 mai 1926, în localitatea Călimanu, astăzi parte a comunei Vidra din județul Vrancea.

A absolvit Facultatea de Agronomie din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, instituție în cadrul căreia și-a desfășurat întreaga activitate academică și științifică.

Șase decenii dedicate cercetării

De-a lungul unei cariere desfășurate pe parcursul a peste șase decenii, Valeriu D. Cotea s-a remarcat ca profesor universitar, cercetător, teoretician și creator de școală în domeniul viticulturii și oenologiei. A înființat plantații viticole experimentale, colecții ampelografice, o stație pilot de vinificație și un laborator de oenologie destinate formării specialiștilor.

Activitatea sa științifică s-a concretizat în peste 500 de lucrări și studii de specialitate, publicate în țară și în străinătate. Cercetările sale privind delimitarea podgoriilor și stabilirea arealelor favorabile producerii vinurilor cu denumire de origine au avut o contribuție esențială în dezvoltarea viticulturii românești. Tot lui i se datorează reintroducerea în circuitul vinurilor autentificate a vinului „Busuioaca de Bohotin”.

Este autorul unor lucrări de referință precum „Tratat de Oenologie”, „Oenologie” sau „Podgoriile și Vinurile României”, volume care au contribuit decisiv la dezvoltarea cercetării și învățământului de profil.

Expert recunoscut la nivel internațional

Valeriu D. Cotea a avut și o importantă activitate internațională în cadrul Oficiului Internațional al Viei și Vinului (OIV) de la Paris, unde a activat timp de 25 de ani ca expert, vicepreședinte și președinte al unor comisii de specialitate.

A colaborat cu centre universitare și institute de cercetare din Franța, Germania, Italia, Portugalia și alte state europene.

Pentru activitatea sa, academicianul a primit numeroase distincții și titluri academice, atât în România, cât și în străinătate. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1990 și membru titular în 1993, devenind ulterior președinte al Secției de Științe Agricole și Silvice.

A cultivat virtuțile creștine

Academicianul a fost înmormântat în luna aprilie 2016 la Biserica „Sfântul Nicolae” Copou din Iași, slujba fiind oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

La trecerea sa la cele veșnice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe în care îl numea pe Valeriu D. Cotea „deschizător de drumuri și întemeietor de școală în domeniul oenologiei”.

„A cultivat cu bucurie și naturalețe virtuțile creștine și tradițiile românești în familie și în mediul universitar pe care l-a însuflețit cu optimism și generozitate. Prin toate acestea și-a împletit veșmântul de lumină cu care pleacă astăzi către ceruri”, a transmis atunci Preafericirea Sa.

Eveniment comemorativ

Academia Română – Filiala Iași, Secția de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române și Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași organizează vineri o sesiune omagială dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea academicianului Valeriu D. Cotea.

Evenimentul va fi găzduit de prof. dr. Valeriu V. Cotea, membru corespondent al Academiei Române și coordonator al Centrului de Cercetări pentru Oenologie Iași.

Printre cei care vor susține alocu­țiuni se numără: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, acad. Gabriela Marinoschi, vice­președinte al Academiei Române, acad. Viorel Barbu, președintele Academiei Române – filiala Iași, acad. Doru Pamfil, președintele Academiei Române – filiala Cluj-Napoca, acad. Ioan Păun Otiman, preșe­din­tele Academiei Române – filiala Timi­șoara.

Foto credit: Ziarul Lumina