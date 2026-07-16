Ziua Mărcii Poștale Românești a fost celebrată la București prin lansarea unei noi emisiuni filatelice

Ziua Mărcii Poștale Românești a fost celebrată miercuri, la București, prin lansarea unei noi emisiuni filatelice dedicate familiei Brătianu. Evenimentul a fost organizat de Romfilatelia și Poșta Română.

Potrivit organizatorilor, manifestarea, desfășurată în Parcul Ion C. Brătianu din Capitală, a evidențiat contribuția familiei Brătienilor la edificarea României moderne și rolul filateliei în promovarea patrimoniului istoric și cultural.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor de cultură și patrimoniu, ai mediului academic, colecționari, filateliști și numeroși invitați.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a subliniat caracterul inedit al emisiunii filatelice, afirmând că aceasta reprezintă o premieră pentru filatelia românească.

„Avem un eveniment care o să aibă o rezonanță mai mare odată ce trece timpul, pentru că este un lucru inedit, este prima dată în istoria industriei poștale din România când este emis un timbru cu o familie istorică, cu atât mai mult cu familia Brătianu, care este, poate, principala familie care a făurit România în care trăim cu toții astăzi”, a declarat Valentin Ștefan pentru Agerpres.

Filatelia, formă de patrimoniu cultural

Secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana Baciuna, a evidențiat importanța culturală a proiectului, arătând că emisiunea filatelică readuce în atenția publicului una dintre familiile care au contribuit la construirea României moderne.

„Un timbru poartă cu el povești, valori și pagini importante din istoria noastră. Filatelia este o formă de patrimoniu cultural și un mod unic de a transmite generațiilor viitoare memoria celor care au construit România”, a transmis Diana Baciuna într-o postare pe Facebook.

Totodată, oficialul a apreciat inițiativa Romfilateliei și a Poștei Române, subliniind că „familia Brătianu trebuie să rămână prezentă în memoria noastră colectivă, iar astfel de proiecte ne arată că istoria poate fi spusă și prin cele mai mici detalii, cu un impact care trece dincolo de generații”.

Noua emisiune filatelică, intitulată „Ziua Mărcii Poștale Românești. Familii istorice: Brătienii”, a fost pusă în circulație miercuri și poate fi achiziționată din magazinele Romfilatelia din București și din țară, precum și prin magazinul online al instituției.

Ziua Mărcii Poștale Românești a fost instituită prin Legea nr. 62/2024 și este celebrată anual în data de 15 iulie, zi care amintește de apariția primului timbru românesc, „Cap de bour”, tipărit la Iași în anul 1858.

Foto credit: Romfilatelia