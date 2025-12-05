Ziua Internațională a Voluntarilor 2025: Fiecare contribuție contează

Ziua Internațională a Voluntarilor este sărbătorită în fiecare an în data de 5 decembrie. Tema anului 2025 pune în lumină rolul esențial al fiecărui gest de solidaritate.

Potrivit estimărilor ONU, aproximativ un miliard de oameni se implică anual în activități de voluntariat, dintre care 70% o fac informal, ajutând direct persoane din comunitățile lor, iar 30% activează în mod organizat, în cadrul instituțiilor sau ONG-urilor.

Voluntariatul, subliniază raportul ONU, este un fenomen universal: „este pentru toți, indiferent de vârstă, gen, origine sau nivel de pregătire”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a definit recent, în cadrul Galei voluntarilor „Tineri în acțiune”, ce înseamnă voluntariatul în viața Bisericii.

„În Biserică, voluntariatul este jertfă bine plăcută lui Dumnezeu (Evrei 13, 16), transpunând în fapte iubirea milostivă a lui Hristos”.

Rolul esențial al voluntarilor

Anul 2025 a evidențiat rolul esențial al voluntarilor în viața Bisericii. Aproape 650 de voluntari de toate vârstele din grupul „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor au contribuit decisiv la organizarea Sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale și la Hramul Catedralei Patriarhale istorice.

Patriarhul României le-a transmis acestora un mesaj de recunoștință la Gala voluntarilor Arhiepiscopiei Bucureștilor, subliniind dimensiunea spirituală a slujirii lor.

„Prin credința și activitatea voastră, ați arătat tuturor că Biserica este casa voastră, loc de creștere în iubire darnică și spațiul în care lumina credinței se transformă în fapte bune, spre mângâierea și întărirea oamenilor”.

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Foto credit: Facebook / Tinerii în acțiune