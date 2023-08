Ziua Internațională a Tineretului: Competențe eco pentru tineri este tema din acest an

Tema din acest an a Zilei Internaționale a Tineretului, marcată sâmbătă, 12 august, este „Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World” („Competențe ecologice pentru tineri: Spre o lume sustenabilă”).

Aceasta subliniază rolul tinerilor în tranziția către o lume sustenabilă, care să depășească criza schimbărilor climatice generate de influența omului asupra mediului înconjurător.

Competenețele ecologice sunt definite drept „cunoștințe, abilități, valori și atitudini necesare pentru a trăi, a dezvolta și a sprijini o societate durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”.

Ziua Internațională a Tineretului a fost instituită în 17 decembrie 1999 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, cu scopul de a celebra potențialul tinerilor ca parteneri în societatea globală actuală.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a recomandat organizarea, în această zi, de activități de informare publică pentru o mai bună conștientizare a Programului ONU de acțiune pentru tineret.

ONU are în program încă din 1965 implicarea tinerilor, prin promovarea în rândul lor a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.

De-a lungul timpului, ONU a subliniat trei teme de bază în domeniul tineretului: participarea, dezvoltarea și pacea.

Foto credit: © UNESCO-UNEVOC/Matthew Curling

