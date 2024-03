Ziua internațională a pădurilor este sărbătorită pe 21 martie

Stabilită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din 2012, Ziua internațională a pădurilor este sărbătorită anual în data de 21 martie.

Scopul acestei zile este de creștere a gradului de conștientizare cu privire la gestionarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier în beneficiul generațiilor viitoare.

În această zi sunt încurajate evenimentele și activitățile de plantare și împădurire. Tema de anul acesta este „Păduri și inovație: noi soluții pentru o lume mai bună”, și are ca țintă evidențierea rolului pe care tehnologia îl poate avea în prezervarea ecosistemelor forestiere.

Pădurile au un rol esențial în îmbunătățirea calității vieții și în menținerea sănătății ecosistemelor, prin purificarea și filtrarea apei și curățirea aerului prin consumul semnificativ de dioxid de carbon din aer.

La nivel mondial, pădurile reprezintă habitatul natural a peste 80% din speciile de amfibieni cunoscute și oferă aproximativ 75% din apa potabilă accesibilă.

#Forests provide innovative products – from cleaning our air, water and soil, to charting new frontiers in greener cities, fashion, and medicine.

On #IntlForestDay learn how 🌳🌲🌳 offer sustainable choices! https://t.co/JHT2vqxVzl pic.twitter.com/pOhAEJpkXL

— UN DESA (@UNDESA) March 20, 2024