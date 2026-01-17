PS Visarion s-a rugat împreună cu persoanele private de libertate la Penitenciarul Tulcea

Preasfințitul Părinte Visarion a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Capela Penitenciarului Tulcea. La slujbă au participat persoane private de libertate și angajații instituției.

Slujirea a fost prilejuită de cinstirea lanțului Sfântului Petru, Apostol pe care ierarhul l-a oferit drept exemplu de mărturisitor în temniță.

„Am înălțat rugăciuni stăruitoare către Dumnezeul milostivirii pentru cei care pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă se află în această instituție și în același timp ne-am adus aminte cu toții de corifeul Apostolilor, de Petru, cel care l-a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu Celui Viu”.

„Sfântul Apostol Petru rămâne un exemplu la fel ca și Sfântul Apostol Pavel pentru toți creștinii, dar mai ales pentru cei care sunt în carcere, în închisori, în penitenciare. În același timp, ne îndreptăm rugăciunile către ei ca să ne ajute pe toți și să-L roage pe Dumnezeu să ridice de deasupra noastră lanțul cel greu al păcatului”, a spus Episcopul Tulcii la Trinitas TV.

Comisarul șef de poliție Mariana Iordan a evidențiat ajutorul oferit de clerici în reintegrarea socială a foștilor deținuți.

„Ne bucurăm foarte mult pentru că l-am avut astăzi alături de noi pe Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Avem o bună colaborare cu Episcopia Tulcii, dânsul oficiază slujbe de mai multe ori pe an, ne vizitează de mai multe ori pe an și mulțumim pe această cale, inclusiv preoților din comunitate”, a declarat comisarul de poliție.

„Preoții ne ajută foarte mult și în reintegrarea socială a deținuților, pentru că deținuții merg în comunitățile din care fac parte și îi sprijină în reintegrarea în familie”.

Ierarhul le-a oferit daruri celor care au participat la slujbă și a vizitat biblioteca instituției.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii