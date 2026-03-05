Via Transilvanica și gastronomia românească, promovate la Bursa Internațională de Turism de la Berlin

Via Transilvanica și o serie de specialități gastronomice românești sunt promovate la Bursa Internațională de Turism (ITB Berlin), a informat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Via Transilvanica – Drumul care unește” este prezentat pieței germane ca un exemplu de turism activ și sustenabil, cu un potențial ridicat pentru drumeții, ciclism și experiențe în natură.

La standul României sunt prezentate clipuri realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley, iar vizitatorii au acces la broșuri și hărți în limbile engleză și germană, disponibile atât în format fizic, cât și digital.

O altă componentă a ofertei României o reprezintă experiența gastronomică. Sub deviza „Bunătăți din Șpaisul Bănățean” se pot degusta produse și vinuri bănățene, parte a proiectului „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”.

Dunărea, un element important

În afara spațiului expozițional, prezența țării noastre la ITB este marcată și la Ambasada României din Berlin, unde s-a organizat un eveniment dedicat turismului românesc.

De asemenea, România este prezentă la ediția din acest an a Salonului Dunării, o platformă regională dedicată cooperării spațiului dunărean.

Delegația României este condusă de secretarul de stat Laurențiu Viorel Gîdei, coordonator al domeniului turism.

Agenda oficială include întâlniri cu Shaikha Al Nowais, Secretar General al UN Tourism, precum și cu organizatorii cu organizatorii Conferinței Internaționale pentru Navigație și Turism pe Dunăre (International Danube Navigation and Tourism Conference).

Foto credit: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului