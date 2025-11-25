Arhim. Veniamin Micle a fost înmormântat la Mănăstirea Bistrița: Viața lui a reprezentat o slujire continuă

Arhimandritul Veniamin Micle a fost înmormântat vinerea trecută la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. „Viața lui a reprezentat o slujire continuă a lui Dumnezeu și a semenilor”, a subliniat Arhiepiscopul Râmnicului.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a oficiat slujba de înmormântare a părintelui Veniamin, duhovnicul mănăstirii, care a trecut la viața veșnică la vârsta de 86 de ani.

Monah de vocație

Ierarhul a evidențiat virtuțile arhimandritului, care a intrat în viața monahală pe când avea doar 15 ani.

„Sub oblăduirea vrednicului de pomenire arhiepiscop Justinian Chira, a intrat în obștea Mănăstirii Sfânta Ana de la Rohia la vârsta de 15 ani, într-un context politic ostil monahismului, și, după cuvântul psalmistului al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările Tale am căutat (Psalmul118, 94), a înveșnicit în minte rugăciunea și a așezat în inimă, prin Duhul Sfânt, iubirea lui Dumnezeu (Romani V, 5)”.

Între 1955 și 1959 a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Cluj, după care a fost admis la cursurile Institutului Teologic de la Sibiu, însă a fost alungat din mănăstire în urma Decretului 410.

„A cunoscut în acea perioadă vitregia și umilința prigoanei atee, însă, cu toate acestea, cu mult curaj a mărturisit că viața monahală este chemarea la taina iubirii dumnezeiești, pentru că cel ce se învrednicește a fi părtaș tainei călugăriei este întreg al lui Dumnezeu şi trebuie să se străduiască să se alipească de El”.

Între anii 1968-1971 a urmat cursurile Facultății de Teologie din Strasbourg, apoi și-a aprofundat studiile în Grecia şi Spania.

După întoarcerea în țară, a fost profesor la Seminarul Teologic din Curtea de Argeş (1971- 1972), apoi asistent la Catedra de Omiletică şi Catehetică a Institutului Teologic din Sibiu, delegat şi împuternicit pe lângă Institutul Teologic Ecumenic „Tantur” din Ierusalim (1973).

Reînființarea Mănăstirii Bistrița

Părintele Veniamin Micle a fost unul dintre cei care au readus la viață Mănăstirea Bistrița, reînființând obștea, reorganizând spațiile de cult și întemeind un centru de restaurare și conservare a patrimoniului.

„Este îndeobște cunoscut faptul că Arhimandritul Veniamin Micle a fost părintele duhovnicesc care a format multe generații de preoți, monahi și monahii, ce au însuflețit viața duhovnicească a Vâlcii după ce Biserica și-a redobândit libertatea”, a spus Arhiepiscopul Râmnicului.

Înaltpreasfinția Sa a amintit că părintele Veniamin Micle a publicat mai multe cărți și articole, folositoare atât clericilor, cât și laicilor.

„Îl rugăm pe Dumnezeu să așeze sufletul lui împreună cu drepții și sfinții cuvioși, în lumina Împărăției Cerurilor, acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Părintele Veniamin Micle a trecut la cele veșnice în seara zilei de 17 noiembrie 2025.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului