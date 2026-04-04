Trinitas TV transmite LIVE Pelerinajul de Florii 2026: Începe de la Catedrala Națională

Trinitas TV transmite sâmbătă în direct, pe Facebook și Youtube, Pelerinajul de Florii din acest an. Traseul se desfășoară, spre deosebire de anii anteriori, între Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală istorică.

Evenimentul începe cu slujba Vecerniei și sfințirea ramurilor de finic, oficiate de la ora 15:00 pe esplanada din fața Catedralei Naționale.

Traseu

Traseul procesiunii va fi: Strada Izvor – Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire) – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Piața Constituției – Bulevardul Unirii – Piața Unirii (latura de vest) – Crucea brâncovenească de pe Dealul Patriarhiei – Catedrala Patriarhală.

La Catedrala Patriarhală istorică, participanții vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va sfinți icoana praznicului „Intrării Domnului în Ierusalim”, va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și va adresa un cuvânt de învățătură.

Transmisiunea în direct a început deja, cu declarații de la Catedrala Națională și invitați din studioul Trinitas TV.

Evenimentul este organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Un pelerinaj pe traseul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală a fost organizat și în 2013, când erau doar săpate fundațiile pentru noua catedrală.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene