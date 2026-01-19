Trebuie să trăim într-o stare de permanentă recunoștință față de Bunul Dumnezeu, îndeamnă IPS Irineu

„Trebuie să trăim într-o stare de permanentă recunoștință față de Bunul Dumnezeu”, a îndemnat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Irineu.

Arhiepiscopul Alba Iuliei a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Luduș, județul Mureș.

Să mulțumim lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a explicat valoarea pe care recunoștința o are în viața creștinilor și puterea ei transformatoare.

„Cel care s-a deprins să-și exprime recunoștința față de Milostivul Dumnezeu dovedește că are un suflet deschis spre Tatăl ceresc și, tocmai de aceea, se învrednicește de noi daruri”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„În acest sens, Sfântul Isaac Sirul zice: Gura care mulțumește pururea primește binecuvântare de la Dumnezeu, iar în inima în care persistă mulțumirea se revarsă harul”.

Biserica „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din orașul Luduș a fost zidită în perioada anilor 1892-1893. Lăcașul de cult a fost ridicat pe locul unei biserici de lemn care a ars în anul 1863.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iulia