Tinerii români ai unei școli parohiale din Spania au fost premiați la un concurs internațional de desen

Patru tineri români de la Școala Parohială „Sfântul Efrem cel Nou” din Torrent, Spania, au fost premiați la Concursul internațional de desen „Valencia, Te Amo!”.

Gala pentru decernarea premiilor a avut loc în seara zilei de 9 ianuarie, la Hotel Westin din Valencia. Cei patru elevi români au reușit să impresioneze cu lucrările lor la categoria 8-12 ani.

Serafim Pop a câștigat Premiul I cu o reprezentare a turnului Miguelete al Catedralei din Valencia, urmat de Maria Ignat (Premiul II) și Efrem Pop (Premiul III). Totodată, Daria Ciubotaru a primit o mențiune specială pentru desenul ei.

Competiția a fost coordonată de Corpul Consular din Valencia, în perioada 15 decembrie 2025 – 03 ianuarie 2026 și a reunit 485 de lucrări din opt țări.

Copiii școlii parohiale din Torrent sunt îndrumați de către preoteasa Andrea Pop și Eliza Georgiana Pop, pictor-iconar.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei